確診遠距關懷照護諮詢 1/15起僅高風險對象適用

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北12日電）確診者居家照護醫療服務措施，自1月15日起，從原先對所有確診者，調整為65歲以上長者、12歲以下兒童或具重症高風險因子確診個案，確診個案遠距照護諮詢至隔離期滿。

中央流行疫情指揮中心去年12月22日曾發函說明自今年1月15日起取消確診個案居家照護相關醫療照護服務「個案管理」評估及追蹤相關措施，當時基層診所主張個案管理評估及追蹤非常重要，尤其對於獨居的確診者，過去輕症患者約2天打電話追蹤一次、有重症風險者會每天評估，應該三思而後行。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會公布，考量隔離天數從10天縮短至5天，醫療強度也應適當調整，經與醫療相關公會討論，決定自1月15日修訂輕症確診者管理措施，調整確診遠距關懷照護諮詢，改為僅針對高風險對象進行。

適用確診遠距關懷照護諮詢對象，包含65歲以上長者、12歲以下兒童、具重症高風險因子，如慢性病等確診個案，希望將能量集中在重症高風險族群，尤其是需要開立口服抗病毒藥物對象。

至於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診居家照護核心醫療服務，包含「病人快篩陽性經醫師評估確診通報」、「遠距診療處方開立調劑」、「口服抗病毒藥物治療後追蹤評估」、「居家送藥」等均維持不變。

羅一鈞說，確診個案居家照護相關醫療照護服務「個案管理」評估及追蹤相關措施，醫療院所在關懷措施未調整前完成一般個案追蹤，初次評估給予新台幣500元，遠距照護諮詢費則是約1000元。

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指揮中心指揮官王必勝說，1月15日新制上路後，整體節省多少經費，要看後續疫情跟實施狀況，制度調整都是與醫師公會全聯會等充分討論，看看哪些族群需要，後續也會持續滾動式調整。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共5593床、空床2994床、空床率53.5%，羅一鈞說，近日收治人數穩定，現行開設率5%以上，暫不調整，將持續觀察疫情趨勢，以免開設數增加太多，排擠到其他非確診病人住院需求。（編輯：張芷瑄）1120112