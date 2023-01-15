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台灣參加芝加哥旅展 力推多元主題旅遊吸客

2023/1/15 13:30（1/15 13:41 更新）
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觀光局駐紐約辦事處參加14日登場的年度芝加哥旅展，攤位提供台灣茶飲等特色體驗活動。（觀光局駐紐約辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 112年1月15日
觀光局駐紐約辦事處參加14日登場的年度芝加哥旅展，攤位提供台灣茶飲等特色體驗活動。（觀光局駐紐約辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 112年1月15日
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（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）年度芝加哥旅展今天登場，交通部觀光局力推台灣多元主題旅遊，以自然、文化、美食、樂活等特色向美國民眾推廣，期盼疫後時期吸引更多國際旅客，帶動台灣觀光發展。

芝加哥國際旅遊探險展（Chicago Travel & Adventure Show）為北美地區規模最大旅展之一。為持續提升台灣國際能見度，觀光局駐紐約辦事處以台灣多元主題旅遊為推廣主軸，邀請長榮航空一同參加這項14日至15日舉行的旅展。

台灣攤位提供旅遊諮詢，並有剪紙、台灣茶飲等特色體驗活動，吸引大批人潮參觀。旅展開幕日，僑務委員會海外青年文化大使協會（FASCA）芝加哥分會學員在大會舞台呈現舞獅、三太子、台灣原住民舞蹈等文化表演，受到熱烈歡迎。

芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎、副主任黃士聰也到場支持。

觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思說，台灣擁有美麗的自然景觀和豐富的文化特色，更有聞名國際的美食、多樣的節慶活動。一年一度的台灣燈會2月5日至19日將在台北舉辦，歡迎國際旅客到台灣共襄盛舉，體驗吉慶繽紛的元宵燈會及台灣多元主題旅遊的觀光魅力。

紐約時報13日公布「2023年全球最值得去的52個地方」（52 Places to Go in 2023），台北以豐富美食和文化吸引全球遊客入選，是繼2021年高雄後再度獲選的台灣城市。

為搶攻COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後入境觀光市場，鼓勵國際旅客到訪台灣中南部景點，觀光局推出「國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費」優惠專案。持短期觀光簽證的外籍旅客到指定通路購買高鐵單程乘車券，只要目的地為台中以南高鐵站，即可享有一次同區間第二人車票免費優惠。（編輯：郭中翰）1120115

年度芝加哥旅展14日登場，海外青年文化大使協會芝加哥分會學員在大會舞台呈現三太子表演。（觀光局駐紐約辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 112年1月15日
年度芝加哥旅展14日登場，海外青年文化大使協會芝加哥分會學員在大會舞台呈現三太子表演。（觀光局駐紐約辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 112年1月15日
#台灣
#觀光局駐紐約辦事處
#溫佳思
溫佳思
疫後國門開 觀光局美國宣傳主打北台灣風情
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