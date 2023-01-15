早安世界》苗栗以北6縣市與金馬低溫特報 今逐漸降溫明後天清晨最冷
苗栗以北6縣市與金馬低溫特報 今逐漸降溫明後天清晨最冷
根據中央氣象局發布的低溫特報，15日桃園以北、東北部易有短暫雨，基隆北海岸、大台北東側易有較大雨勢。15日傍晚起至16日，北北基桃可能有持續攝氏10度左右或以下氣溫，連江有持續6度左右氣溫，新竹、苗栗及金門也有10度以下低溫。預估最冷的時間點是16及17日清晨，北部11、12度，中部13、14度，南部15、16度，局部地區氣溫可能更低。18、19日全台稍微回溫，但20日又有一波冷空氣，北台灣高溫將再降至16度。（看完整報導）
安坑輕軌營運前須改6缺失 新北指春節前通車有困難
交通部表示，安坑輕軌14日完成履勘，履勘小組共提出須改善事項計有29項，其中6項為「營運前須改善事項」，包含部分車站的設施、設備缺失。新北捷運局表示，新北捷運局及新北捷運公司將立即進行改善，但不確定因素太多，春節前要通車會有困難。交通部說，安坑輕軌通車啟用後，可與台北捷運環狀線十四張站銜接轉乘，連結台北都會區捷運路網，提供輕軌周邊新店、安坑地區的運輸需求。（看完整報導）
新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
2022一整年，台灣新生兒數只有13萬8986人，連3年創新低，主責少子女化對策的行政院政務委員林萬億說，短期因素初估是虎年、疫情及跨國婚姻遞減等影響。中央社彙整數據，以8張圖表以及與多位專家的訪談，帶讀者一探台灣的生育現狀和政策成效。（看完整報導）
美國發BNT雙價疫苗安全警訊 王必勝：台灣未採購
美國政府發布BNT次世代雙價疫苗安全警訊，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝14日說，目前台灣僅提供莫德納次世代雙價疫苗，青少年及幼童所接種為BNT單價疫苗，安全無虞，他並表示會進一步釐清相關狀況。至於警訊是否影響後續採購疫苗評估，王必勝說，現在為初步警訊，且美國仍建議可施打，後續若經證實有問題，就會取消購買計劃，否則將往考慮購買的方向進行，會密切觀察事情發展。（看完整報導）
美方大陣仗來台貿易對談 學者：台灣地位不可同日而語
台美21世紀貿易倡議14日在台北舉行第2回合談判，美方此次共派出逾20人來台。中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣認為，美國過去對台灣有點像「上對下」的概念，此次美方大陣仗談判團隊來台灣對談，展現台灣在美國心目中的地位已不可同日而語；在美方對台灣態度不同的情況下，台灣也要提高對自己的看重程度。顏慧欣進一步表示，台灣應該對自己有更多的期待，例如在談判過程中，不該單方面聽取美國意見，而是對於這些規則，台灣可以主動提出自己的要價與要求。知情官員說，台美14日設定討論的進度非常順暢，期盼能採包裹簽署早收協議。（看完整報導）
岸田文雄訪華府稱中國是核心挑戰 日美歐須合作因應
日本首相岸田文雄13日在白宮會晤美國總統拜登，岸田此行訪美意在強化日美同盟關係。他表示，中國對日本和美國來說是「核心挑戰」，日本、美國及歐洲必須合作因應。美國總統拜登和岸田會談後發表聯合聲明說，美國和日本「將加強我們在經濟安全的共同優勢，包括保護並促進半導體等關鍵與新興技術」。（看完整報導）
世衛數度指數據失真 中國首度通報5萬9938例在院死亡
中國去年12月全面鬆綁防疫，疫情如海嘯式爆發，世界衛生組織數度指中方疫情數據失真、低報死亡人數後，中國14日公布運用新平台統計出的染疫死亡數據。中國國家衛健委官員通報，2022年12月8日至2023年1月12日，中國大陸醫療機構累計發生在院COVID-19感染相關死亡病例5萬9938例。不過，這數字與國際估算至少超過100萬人染疫死亡仍相去甚遠，主要是中國官方採取更嚴格的認定標準，並有許多家屬指控醫院不願開立病因為COVID-19的死亡證明。（看完整報導）
中國陝西向民營企業派書記引議論 專家憂影響自主經營權
中共陝西省委組織部近日選派25名幹部赴25家非公有制企業擔任駐企第一書記，宣稱是為了「助力非公黨建提升，助推民營企業發展」，卻引發輿論質疑干預企業運作。圖文顯示，5日進駐西安順豐速運有限公司擔任第一書記的教育廳女官員，在眾人簇擁下，宛如大官前來巡視。此事引發眾多議論，其中官媒環球時報前總編輯胡錫進發文指中共黨章和公司法並無相關規定，此舉恐干預民營企業經營。（看完整報導）
桃機出入境旅客預報逾7萬人創解封後新高 安檢要排一小時
桃園國際機場公司統計14日旅客運量，全天出入境旅客預報7萬2316人次，創解封後新高。移民署國境事務大隊統計，1月7日至11日，每日出境旅客數約落在2.2萬人，1月13日則是2萬6843人，14日的出境預報旅客數進一步增至3萬5491人。一對要到日本的夫婦說，現場旅客大排長龍，安檢前的流程就排了近一小時。機場公司表示，已協調航空警察局加派人力加強安全檢查作業，並協助事先調整行李轉盤、報到櫃檯及保全人力配置，以利航警調度資源集中安檢線作業。（看完整報導）
畫家何文杞逝世 追尋台灣鄉土之美逾一甲子
畫家何文杞一生創作不懈，以畫筆追尋台灣鄉土之美逾60年，並致力促進台灣鄉土文化藝術與國際接軌，1月10日與世長辭，享耆壽92歲。何文杞於1960年創立翠光畫會，是南台灣最早的畫會之一，他曾於台灣、美國、日本、韓國等地舉辦多次個展，亦致力於文化交流，1984年更創立台日美術交流會，推廣台灣繪畫，同時將國際美學視野及觀念引入台灣。文化部將頒發旌揚狀予以表揚。（看完整報導）
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