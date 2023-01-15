中國通報近6萬在院死亡病例 世衛籲提供更多資訊

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（中央社日內瓦14日綜合外電報導）中國今天通報，過去一個多月間，中國大陸醫療機構累計發生在院COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染相關死亡病例5萬9938例。世界衛生組織隨即呼籲中國，提供更多疫情資訊。

法新社報導，世衛組織（WHO）發布聲明說，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）是在與中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉通話時提出這項要求。

聲明說：「譚德塞重申中國務必要深化合作和增加透明度。」

中國政府放棄清零防疫政策後，廣遭各界批評低報染疫死亡人數。在中國衛健委今天通報2022年12月8日至2023年1月12日有近6萬死亡病例前，官方紀錄一直顯示只有數十人不治，然而許多證據直指各地火葬場和醫院都人滿為患。

衛健委通報的這些死亡病例只限於醫療機構累計人數，因此實際死亡人數可能更高。

世衛組織表示，正在「分析這項資訊，以更為了解中國疫情狀況和這波疫情的影響」。

聲明說：「世衛組織要求繼續與我們和公眾分享這類詳細資訊。」（譯者：林治平）1120115