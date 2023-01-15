更多編輯台推薦新聞：
新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報2/300
首頁 / 兩岸

中國數據6萬人死亡 英機構估高峰日歿逾2萬例

2023/1/15 14:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）中國公布月餘疫情近6萬人「在院病歿」，國際質疑數據真實性，世界衛生組織直指中國正擴大重症監護規模，籲提供更多數據；另據英國機構報告，估算中國單日死亡病例高峰恐達2.5萬例。

中國國家衛生健康委員會官員14日通報，2022年12月8日至2023年1月12日，中國醫療機構累計發生在院COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染相關死亡病例5萬9938例。其中感染導致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基礎疾病合併COVID-19感染死亡病例5萬4435例。

美國之音今天報導，世衛組織（WHO）14日發表聲明，在北京公布新數據顯示與疫情相關的死亡人數大幅上升後，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當天與中國國家衛健委主任馬曉偉談到上個月突然取消清零防疫政策後爆發的感染浪潮，並且提出希望中國提供更多數據的要求。

世衛表示，正在分析這一涵蓋2022年12月初至2023年1月12日的訊息，以便更好地了解流行病學情況和這一波疫情在中國的影響。世衛組織要求對各省的數據進行更詳細的細分。

由於中國公布的是在醫療機構病歿的病例，外界認為實際死亡人數可能更高。世衛在聲明中也特別提到，「世衛組織注意到中國當局在努力擴大對各級人民的臨床護理，包括重症監護」。

另據英國健康數據分析公司Airfinity近日發布預測報告指出，估1月13日是中國這一波疫情的峰值，單日染疫人數達370萬人，之後單日死亡病例高峰恐達2.5萬例，使得去年12月7日以來的染疫死亡累計人數增加到58.4萬人。Airfinity預計，全中國至4月底累計染疫死亡病例將達到170萬人。（編輯：唐佩君/李雅雯）1120115

#中國
#WHO
#Airfinity
WHO
烏干達伊波拉疫情肆虐113天 奪走55命XBB.1.5變異株傳播力強 WHO：建議長途航班乘客戴口罩
Airfinity
中國疫情猛爆 每日染疫死亡推估翻倍至9000人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
疫情處重症高峰 北京疾控中心辦總結表揚大會