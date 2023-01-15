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中國官方數據只列在院死亡 胡錫進：準確統計困難

2023/1/15 14:24（1/15 14:44 更新）
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前環球時報總編輯胡錫進說，準確統計死亡病例數很困難，很多國家統計數據也經不起細究。圖為5日民眾在上海一間醫院急診室接受治療。（路透社）
前環球時報總編輯胡錫進說，準確統計死亡病例數很困難，很多國家統計數據也經不起細究。圖為5日民眾在上海一間醫院急診室接受治療。（路透社）
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（中央社台北15日電）前環球時報總編輯胡錫進說，中國官方疫情數據死亡病例僅有列入「在院死亡」，這份不完全統計可以視作一種客觀的努力；準確統計死亡病例數很困難，很多國家統計數據也經不起細究。

胡錫進15日凌晨在微博個人頁面撰文作出上述表示。

中國國家衛健委14日公布數據資料，去年12月8日至今年1月12日期間，全國醫療機構累計發生在院COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關死亡病例5萬9938例，其中有5503人死於染疫後引起呼吸衰竭。

胡錫進指出，這份統計符合一般大眾對於這波疫情死亡的通常感知，官方公布「在院死亡」數據，也就是說在醫院外、在家中的死亡不列入這筆統計，這個數據仍應視為這一個多月裡死亡病例的不完全統計。

他說，有些人擔心在醫院的死亡病例可能也有被漏報情況，過去確實有過地方對水災等重大災難死亡人數瞞報，「與這種現象作鬥爭也一直是我們社會的關切和警覺」。

胡錫進認為，從全球情況來看，準確統計染疫死亡病例是困難的，很多國家公布的統計數據經不起細究。全球統計死亡人數截至去年5月為540萬人，世衛組織官員當時公開表示，相信許多國家低估了死亡人數，實際死亡人數當時接近1500萬人，約為官方通報數字的3倍。

他說，美國沒有官方數據，約翰霍普金斯大學的數據被認為最為權威，該大學迄今公布的美國死亡人數約為110萬人，感染數字只有1億164萬例，該大學的死亡人數統計也應該是嚴重低估了。

他說，哈佛、耶魯和史丹佛等3所大學先前聯合估算，94%美國人至少已經感染過一次，用這個占比乘以美國人口推算，感染者約為3.1億人，這是約翰霍普金斯大學統計數據的3倍。

胡錫進強調，中國官方公布近一個多月死亡人數，這大概考慮到了疫情期間準確統計死亡人數的困難，因此用了「在院死亡」的限定條件，這應被視為一種客觀的努力。

他說，衛健委官員14日還有提到，中國這一波感染潮各項數據都已達峰，住院人數、重症人數均為下降中；目前在院重症患者數量仍處在高位，「希望疫情形勢能加速緩和，相信各地會為減少死亡使出全力」。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1120115

#中國
#COVID-19
#胡錫進
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