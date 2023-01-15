中國多地調查農村疫情 湖南祁陽死亡年增1.72倍

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（中央社台北15日電）中國COVID-19疫情蔓延，農村成為新一波潛在爆發區域。據報導，中國多個地區近日相繼針對農村啟動入戶抽樣調查，了解感染情況。其中，湖南省祁陽市感染率逾78%，死亡人數更年增1.72倍。

澎湃新聞報導，人口105萬人、屬縣級市的祁陽市疾控中心13日表示，為掌握全市感染情況，疾控中心5至6日展開感染發病情況抽樣調查，從全市560個村選出30個村，每村調查10戶家庭，共調查1198人，以了解2022年12月10日至今年1月5日的感染、發病及就診情況；以及2022年12月5日至今年1月5日的相關死亡人數。

根據調查統計，2022年12月10日至今年1月5日，祁陽全市各醫院門診就診人數共5萬8276人。其中發熱咳嗽病人2萬9889人，比重達51.28%，發病高峰期為12月19至24日。結果顯示，1198名被調查的居民中，有939人被感染，感染率達78.38%。

同時，祁陽全市2022年12月5日至今年1月5日共死亡79人，較上年同期的29人大增172.41%。而79名死者中，因發熱咳嗽死亡者為42人，比重達53.16%。

祁陽市疾控中心指出，當前全市COVID-19感染處於「下降平穩期」，但老年人發病增加。目前防疫面臨救治設備缺乏，救治藥品及試劑不足，零售藥店救治藥品及試劑價格升高、人群防控意識逐步鬆懈等問題。

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除祁陽市外，湖南省吉首市則在農村地區展開摸底工作，由調查小組前往5個鄉鎮15個村，採取面對面上門入戶填寫問卷調查方式摸底調查，內容包括居民基本情況、疫苗接種、核酸檢測、抗原（快篩）檢測、感染症狀及醫療救治等情況。

據報導，福建省惠安縣疾控中心自12日到今天，在螺城鎮、崇武鎮和涂寨鎮展開走訪居民進行疫情調查，每個鎮調查800人，全縣共計調查2400人。同時也展開線上調查，動員居民、黨政機關、企事業單位職工參與調查，力求在規定時間內獲得最大樣本量。（編輯：邱國強/吳柏緯）1110115