中國感染人口多 專家：確實可能出現新變異病毒

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（中央社台北9日電）中國COVID-19疫情從感染高峰走向重症高峰，此時將防疫降級至「乙類乙管」，引發關注；專家並表示，在中國本土傳播的疫情病例數有一定規模的情況下，確實存在出現新變異毒株的可能性。

中國8日起將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施自「乙類甲管」降至「乙類乙管」，不再隔離患者並大幅鬆綁防疫措施。央視新聞8日專訪中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友，針對中國人口基數大、感染人數也多的背景下，COVID-19調整為「乙類乙管」後是否產生新變種病毒的問題提出看法。

吳尊友表示，官方公布優化防控策略後，中國本土傳播的病例數在一定規模的情況下，確實存在出現新變異毒株的可能性，需要密切關注。

他指出，因此官方在「乙類乙管」的疫情監測方案中專門提到新冠病毒變異毒株的監測，每天都在進行新的毒株樣本收集和測序，監測變化。

他說，目前發現的所有毒株都是已在國際共享平台上分享的毒株，也就是在國外已經報告或主要從境外流行以後傳入中國，目前為止中國國內尚未發現新的變異毒株。

至於降級至「乙類乙管」以及中國打開國門後，外界關注Omicron變異病毒BQ系列及XBB系列的毒株是否會進入並掀起第二輪感染。

對此，吳尊友表示，會不會造成新一輪疫情，取決於病毒變異的毒株和剛剛流行的毒株之間在結構上有多大相似性，或變異差異有多大。從目前來看，「因為它的變異也是Omicron家族的亞型裡面的分支的變異，馬上造成新一輪傳播的這種風險應該不會太大」。

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中國政府去年12月放寬防疫管控後，染疫人數急升，但官方數據卻與民眾感受和實際情況有相當落差，而國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝8日表示，「隨著感染基數增大，出現肺炎的絕對數值也隨之增大」，中國人口基數大，再低的比例，如果變成絕對值都是一個不小的數目。

她說，農村和一些中小城市目前的感染率已達一定程度。春運期間、春節前後不一定是感染高峰，但有可能出現急診和重症高峰。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120109