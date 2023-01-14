桃機旅客數創解封後新高 旅客安檢要排一小時

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（中央社記者葉臻桃園機場14日電）桃園國際機場公司統計今天旅客運量，全天出入境旅客預報7萬2316人次，創解封後新高；一對要到日本的夫婦說，現場旅客大排長龍，安檢前的流程就排了近一小時。

桃機公司表示，桃園機場第一航廈自上午6時起連續5小時，出境人數均超過1000人次，前2個小時2283人，後3個小時5072人，總計6時至11時，兩航廈有7355人出境，為出境高峰。

移民署國境事務大隊統計，1月7日至11日，出境旅客數約落在2.2萬人，1月12日出境旅客數為2萬6148人，13日則是2萬6843人，與今天的出境預報旅客數3萬5491人相比，大幅增加近萬人。

機場公司表示，已協調航空警察局加派人力加強安全檢查作業，並協助事先調整行李轉盤、報到櫃檯及保全人力配置，以利航警調度資源集中安檢線作業。

一對要到日本的夫妻表示，上午7時就從新北家裡出發，到了機場才發現旅客排隊很長，安檢前的流程就排了將近1個小時，進去安檢還要再排隊，雖然可以逛免稅店的時間變少，但至少趕得上飛機。

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一名要回新加坡的旅客表示，看新聞知道很多人要出國，但看的機場排隊人潮還是有被嚇到，光安檢就排了40幾分鐘，幸好他有提早3小時到機場，不影響後續行程。

機場公司也呼籲旅客至安檢線前排隊時，先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，事前簡單的準備動作可大幅加快安檢速度，以利旅客順利接續登機行程。1120114