更多編輯台推薦新聞：
經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征
運動

經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征

不斷更新／學測112年各科試題一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

遭指會員個資外洩 華航：與資料庫不盡相符

2023/1/14 14:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北14日電）網路媒體報導，中華航空股份有限公司會員資料庫遭駭客公開，不乏重要政經人士會員個人資料外洩；華航表示，外流個資與資料庫不盡相符，還無法確認來源，將全力配合警方調查。

網路媒體報導，華航會員資料庫遭駭客公開，其中不乏重要政經人士及影劇明星個資。

華航人士告訴中央社記者，1月收到匿名網路勒贖信件，當時清查無個資外洩，華航也報警處理；至於駭客在國外論壇公布相關會員個資，華航人士表示，經比對資料庫非完全相符，華航也立刻加強資訊安全相關作為。

華航發布說明稿表示，近日收到匿名網路勒贖信件，華航已清查確認，疑外流個資與華航資料庫不盡相符，尚無法確認來源，將全力配合警方調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

華航說，接獲匿名網路勒贖信件後，立即報警及依法通報主管機關，第一時間有效採取防禦應變措施，確認各項資通系統作業正常，配合警方追查事件及釐清原因，也已全面檢視系統安全，確保資安防護，將持續嚴格落實保護個資，強化資安。

強烈譴責非法行為的華航表示，已發信通知華夏會員，再次提醒定期修改密碼以保障個資安全，並呼籲會員妥善保管帳號密碼，勿將資料交付他人，避免遭不當利用，也提醒不可轉傳散布他人個資，避免觸法涉及刑責。（編輯：李明宗）1120114

#華航
#華夏
#中華航空股份有限公司
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族