遭指會員個資外洩 華航：與資料庫不盡相符

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（中央社記者余曉涵台北14日電）網路媒體報導，中華航空股份有限公司會員資料庫遭駭客公開，不乏重要政經人士會員個人資料外洩；華航表示，外流個資與資料庫不盡相符，還無法確認來源，將全力配合警方調查。

網路媒體報導，華航會員資料庫遭駭客公開，其中不乏重要政經人士及影劇明星個資。

華航人士告訴中央社記者，1月收到匿名網路勒贖信件，當時清查無個資外洩，華航也報警處理；至於駭客在國外論壇公布相關會員個資，華航人士表示，經比對資料庫非完全相符，華航也立刻加強資訊安全相關作為。

華航發布說明稿表示，近日收到匿名網路勒贖信件，華航已清查確認，疑外流個資與華航資料庫不盡相符，尚無法確認來源，將全力配合警方調查。

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華航說，接獲匿名網路勒贖信件後，立即報警及依法通報主管機關，第一時間有效採取防禦應變措施，確認各項資通系統作業正常，配合警方追查事件及釐清原因，也已全面檢視系統安全，確保資安防護，將持續嚴格落實保護個資，強化資安。

強烈譴責非法行為的華航表示，已發信通知華夏會員，再次提醒定期修改密碼以保障個資安全，並呼籲會員妥善保管帳號密碼，勿將資料交付他人，避免遭不當利用，也提醒不可轉傳散布他人個資，避免觸法涉及刑責。（編輯：李明宗）1120114