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招攬台灣旅客 帛琉發每人100美金

2023/1/3 19:28
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（中央社記者余曉涵台北3日電）招攬台灣旅客造訪帛琉，帛琉觀光局今天宣布，1月4日起至3月31日止，台灣旅客造訪都可以領取100美元，希望增加旅客在帛琉品嚐當地美食和購物的樂趣。

根據帛琉觀光局今天發布新聞稿，1月4日起至3月31日止，所有持中華民國（台灣）護照的旅客在抵達帛琉國際機場出關後，可至機場大廳帛琉觀光局櫃台，每人領取美金100元現金。

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帛琉觀光局台灣辦事處行銷推廣經理楊萬博表示，中華航空每週三、六固定航班，只要3個半小時就可抵達帛琉，帛琉全年如夏，現正是前往戲水、吃美食的大好時機，也可造訪帛琉國家博物館、男人會館，深度了解帛琉的傳統文化。

另外，韓國觀光公社今天也宣布攜手10大航空公司、25家旅行社與網路旅行社（OTA）業者，共同推出「韓國超展開」活動，即日起至3月26日期間，共有3項好運活動，包含買行程登錄抽獎、驚喜戳戳樂及分享活動抽咖啡券等旅遊優惠促銷。（編輯：陳清芳）1120103

#帛琉
#帛琉觀光局台灣辦事處
#楊萬博
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