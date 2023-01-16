內政部：出國旅遊自動通關 現場註冊程序簡化

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內政部16日表示，自動通關升級「註冊及通關」二合一，只要年滿12歲、身高140公分以上的民眾，及持外僑居留證的外來人口，直接到閘道內錄存臉部影像或壓取指紋資料就可通關。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 112年1月16日

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（中央社記者陳俊華台北16日電）內政部今天說，為便利民眾出國旅遊，自動查驗通關升級為「註冊及通關」二合一；春節期間將加派人力投入旅客通關疏運，排定出國的民眾，務必提早2個半小時到機場辦理登機手續。

內政部透過新聞稿表示，以往使用自動通關前，須先到人工櫃檯辦理註冊，才可使用。現在升級「註冊及通關」二合一，只要年滿12歲、身高140公分以上的民眾，以及持外僑居留證的外來人口，直接到閘道內錄存臉部影像或壓取指紋資料就可通關，簡化註冊程序，一次申請終身適用，讓民眾出國旅遊及返台過年通關更友善便捷。

內政部表示，台灣目前已與美國、韓國、澳洲、義大利及德國等5個國家簽署互惠使用自動通關（e-Gate），歡迎符合資格的民眾前往這些國家多加利用，節省等候查驗的時間。

另外，內政部說，提醒旅客出國前，仍須注意護照及目的國簽證效期；從今年元旦起，民國93年次（含以前）出生已屆役齡，尚未履行兵役義務者，最遲應於出境3日前到「役男短期出境線上申請作業系統」，申請核准。

因應假期大量人潮，內政部指出，為提高通關效率，移民署已妥善規劃，在春節假期動員桃園機場全體內外勤人力量能，加派保全人員及實習生志工等協勤人力，全數投入第一線旅客通關疏運。

內政部說，另外加開行動不便旅客與自動通關隨行兒童專檯，及協助班機即將起飛旅客加速通關，以維持優質的通關服務；排定出國的民眾，務必提早2個半小時到機場辦理登機手續，以免延誤行程。（編輯：楊凱翔）1120116