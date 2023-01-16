LINE帳號被盜怎麼辦？官方教3步驟自救

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通訊軟體LINE用戶如果遇到帳號被盜，可能導致對話紀錄與好友名單消失。（圖取自LINE官方部落格網頁official-blog-tw.line.me）

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（中央社記者吳家豪台北16日電）通訊軟體LINE用戶如果遇到帳號被盜，可能導致對話紀錄與好友名單消失，損失慘重。LINE表示，一旦發現帳號疑似被盜用，建議盡快連結網路上的客服「問題反應表」、完整填寫表單內容，客服會在24小時內回覆並提供協助。

LINE也提醒，如果要大幅減少帳號被盜的可能性，最好方式就是LINE帳號設定的電話、密碼與簡訊認證碼不要分享給任何人。

LINE今天在官方部落格發文表示，遇到以下3種情況時，極有可能是帳號被盜的前奏，包括有人藉由各種管道向用戶索取認證碼資訊、莫名收到「疑似假裝是LINE官方」的訊息、曾下載並安裝非Apple Store或Google Play提供的應用程式。

在沒有重複註冊LINE的前提下，如果用戶無法登入LINE且一直被登出，或者自己的LINE帳號擅自發送訊息給朋友，都代表帳號有很高機率已經被盜用。

假如帳號疑似被盜用，LINE建議盡快由用戶本人向客服回報。首先連線到網路上的客服「問題反應表」，並完整填寫表單內容，只要內容越完整，越能幫助客服盡快釐清帳號問題；客服會在24小時內回覆，並回信告知帳號目前的狀況。

LINE表示，若客服已確認用戶帳號被盜用，會將被盜用的帳號停權，引導用戶建立新帳號；客服會協助轉移付費商品至新建立的帳號，包括貼圖、表情貼、主題、LINE POINTS、LINE Credit等，過程需要7到14個工作天。（編輯：張良知）1120116

（圖取自LINE官方部落格網頁official-blog-tw.line.me）