Google祭3招防範網路陷阱 點名5種常見詐騙手法

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（中央社記者吳家豪台北28日電）年底購物季，網路安全風險升高。Google今天公布假冒慈善組織等5種常見的詐騙手法，並指出面對網路陷阱，Google透過人工智慧檢測、瀏覽器安全警告、Gmail阻擋無用訊息功能等3大方式來有效因應。

Google今天舉行「Google解密系列媒體聚會－解密上網安全」媒體活動，邀請Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻、Google Cloud台灣政府事務及公共政策副總經理賴秀雯，分享Google在上網安全領域的相關作為和發展。

Google指出，使用者常遇到的網路安全陷阱手法包含惡意程式、釣魚手法、垃圾訊息和網路攻擊。面對各種破壞途徑，Google目前正利用3種方式有效因應。

首先是人工智慧驅動系統的大規模檢測，在威脅到達用戶端之前就被阻擋。其次是透過Chrome瀏覽器中的安全瀏覽警告，保護超過40億台裝置，免於受到網路釣魚郵件、惡意軟體的侵害。此外，Gmail每天阻擋近150億則無用訊息，約阻擋99.9%的垃圾、釣魚信件與惡意軟體。

隨著年底購物季到來，網路安全風險也升高。根據Google Workspace團隊統計，在今年感恩節前2週左右，共阻擋2310億條垃圾或釣魚信件，比平常高出 10%。

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Google Workspace團隊也公布最常見的5種垃圾與釣魚手法，包括誘騙受害者購買並轉贈禮品卡，以換取免費贈品為噱頭，藉機取得受害者的信用卡資訊；假冒慈善組織詐騙；針對受害者輪廓、生活特性，以更個人化訊息加以詐騙；另外還有假冒訂閱服務續訂的詐騙、今年更猖獗的加密貨幣詐騙。

Google提醒，在保護帳戶安全上，「預防」是關鍵的第一道防線。使用者可從密碼管理員功能協助儲存、管理密碼；或透過兩步驟驗證強化帳戶安全，協助使用者在帳號被盜用時取回存取權；另外也可以隨時收回對第三方應用程式的帳戶存取權。（編輯：楊蘭軒）1111128