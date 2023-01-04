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新制成年下修至18歲 即日起可註冊一卡通MONEY

2023/1/4 16:50（1/4 17:26 更新）
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2023年民法新制成年年齡下修至18歲，一卡通MONEY電子支付帳戶自即日起同步開放18歲以上成年民眾自主完成註冊。（一卡通公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月4日
2023年民法新制成年年齡下修至18歲，一卡通MONEY電子支付帳戶自即日起同步開放18歲以上成年民眾自主完成註冊。（一卡通公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月4日
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）2023年民法新制成年年齡下修至18歲，一卡通MONEY電子支付帳戶即日起同步開放18歲以上成年民眾自主完成註冊。一卡通提醒妥善保管個資，察覺遭騙可向警方165反詐騙專線求助。

2023年民法新制成年年齡下修至18歲，許多過去有年齡限制的行為與權利都對應開放，無論是辦理手機門號或申辦銀行帳戶，年滿18歲以上已具行為能力的民眾都能獨立進行，無須法定代理人同意。

一卡通公司今天新聞稿表示，受廣大年齡層支持的一卡通MONEY電子支付帳戶，即日起也同步開放18歲以上的成年民眾自主完成註冊，無須再經法定代理人同意手續，就能申辦一卡通MONEY，使用電子支付多元且便利服務。

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一卡通公司數據指出，一卡通MONEY已累積43萬個使用據點，涵蓋各式生活場景並滿足日常消費與繳費所需，用戶數達535萬，在LINE社群內即可輕鬆互相轉帳非常方便，是民眾新加入電子支付首選。

一卡通公司也提醒剛滿成年的學生或新鮮人，妥善保管個人資料，勿輕易將手機門號、身分證文件、銀行帳戶帳號等個資提供他人，有任何疑慮可撥警方165反詐騙專線求證詢問。如用戶遭遇騙，立即向警方報案，一卡通依法配合檢警調機關，儘速提供偵辦需要相關資料，保護用戶權益。（編輯：孫承武）1120104

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