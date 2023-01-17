圍爐大餐3個小撇步 長輩牙口不好也能吃

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）農曆春節將至，免不了圍爐大餐，但全台408萬名長者中，約7成因缺牙問題而飲食受限。國健署建議，可透過質地調整、烹調技巧和簡易檢測軟硬度等小撇步，讓老人家吃得健康愉快。

衛生福利部國民健康署今天舉行「鴻兔大展好煮藝 銀養齊聚慶團圓」記者會，一口氣在現場端出多道佳餚，其中麻油雞丁米糕延長糯米浸泡時間，並搭配切丁的蝦米、乾香菇等食材，讓米糕軟嫩好入口；「豐潤金瑤滿荷包」則保持干貝等食材樣貌，撒上切丁後的彩椒、酪梨等多樣蔬果組成溫沙拉，除有多種營養素，也能增加良好的油脂來源。

國健署社區健康組長羅素英指出，根據調查結果顯示，65歲以上長者70.6%部分缺牙、21%覺得自己的牙齒功能狀況差、63.2%因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥的問題而限制吃東西，長久下來影響高齡長者的食慾及營養攝取。

羅素英表示，可以透過質地調整的方式，搭配食材挑選、烹調技巧及利用餐具簡易檢測適合長輩軟硬度的年菜餐點等小撇步，就能在維持食材原型前提下，做出適合長輩牙口的餐點。

除挑選天然、在地的新鮮食材，也建議挑選多種顏色蔬果，增加膳食纖維及植化素的攝取，另外就是食材需去除果核、果籽、粗果皮、骨頭、魚刺等。

至於烹煮時，羅素英說，肉類可用鳳梨汁醃製以軟化肉質，魚肉可選擇肉質較軟且魚刺較易移除的種類，蔬菜部分建議切丁或切碎，堅果可磨碎來搭配不同種類食材。（編輯：張芷瑄）1120117