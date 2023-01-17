屏菸「Nintendo Switch遊戲派對」年初二嗨到4月

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集結多款Nintendo Switch熱門遊戲的「Nintendo Switch遊戲派對」，將於23日在屏菸1936文化基地10號倉庫開幕，現場可體驗各式各樣不同類型遊戲。（屏東縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月17日

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（中央社記者蔡孟妤屏東縣17日電）集結多款Nintendo Switch熱門遊戲的「Nintendo Switch遊戲派對」，1月23日屏菸1936文化基地10號倉庫開幕，要讓玩家們遊戲魂大爆發，展覽期間至4月30日，免費入場。

屏東縣長周春米今天宣傳記者會上與小朋友搶先體驗，「每個遊戲都非常好玩、有趣」，歡迎喜愛Nintendo Switch遊戲的大小朋友1月23日至4月30日到屏菸，絕對會讓大小朋友們玩個夠、拍個夠。

屏東縣文化處今天新聞稿表示，「Nintendo Switch遊戲派對」是家用型遊戲機龍頭品牌Nintendo Switch授權舉辦的大型遊戲派對活動，將Nintendo Switch平台上多款熱門遊戲一網打盡，設置多達數10台Nintendo Switch遊戲機，現場可體驗各式各樣不同類型遊戲，甚至可以與旁邊朋友一起來場刺激遊戲pk賽。

一進入展場就是大小朋友最喜愛的人氣王寶可夢，去年底最新發售的「寶可夢朱/紫」，上市3天內全球銷售1000萬套的亮眼成績，創下Nintendo Switch新紀錄。

以各式各樣的武器進行4對4潑墨占地遊戲的「斯普拉遁3」遊戲區，將日本屋台的風格搬到現場，還有充滿街頭藝術風格，滿滿遊戲中流行元素拍照區，可跟朋友組隊來場4對4占地對戰。瑪利歐展區則是將最經典的磚塊以及通往下水道的水管遊戲場景重現。

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此外，還有經典遊戲角色索尼克的新作「索尼克未知邊境」，以及「太鼓之達人 咚咚雷音祭」、超人氣動畫原作的格鬥遊戲「鬼滅之刃 火之神血風譚」；在家也能動起來的「Nintendo Switch運動」、「健身環大冒險」等多款最夯、最有趣遊戲一次呈現。

文化處表示，年初二開幕當天有超人氣的皮卡丘人偶見面會，23日至29日春節期間，只要現場打卡就送Nintendo Switch春聯，每日限量300張，送完為止。活動資訊可上屏菸1936文化基地臉書https://www.facebook.com/pt1936/。（編輯：孫承武）1120117