春節連假備轉率均逾10% 台電4千人出勤穩供電

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（中央社記者曾智怡台北18日電）春節將至，台電已盤點電力系統各項運轉條件，從電源供應、電網運轉、電力調度，到停電事故緊急應變等，並備妥充足運維人力，年假期間每日約4188名台電人員堅守崗位，確保穩定供電。

台電今天發布新聞稿指出，今年春節假期長達10天，備轉容量率皆可維持在10%以上，供電充裕無虞；春節期間民眾放假休憩，工廠、商業用電減少，整體用電需求較平日少，期間預估用電負載在離峰時甚至僅有約1750萬瓩。

此外，秋冬再生能源發電效果佳，風力與太陽光電加起來約有500、600萬瓩，年假期間若「風和日麗」，風光滲透率可望達3成以上。

台電表示，由於春節期間發用電減少，也將運用這段期間進行機組檢修維護，並為維持穩定供電的任務，從總處、電廠、地區營業單位，到各地服務所，都安排人員待命；這些台電員工犧牲年假與家人團聚的時間，就是為了確保春節電力供應穩定無虞，讓用戶可以安心團圓共度新年佳節。

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台電提醒，年假期間如遇停電事故，民眾可撥打1911客戶服務專線，即可查詢或通報停電資訊，台電會派員進行檢修，儘速恢復供電。

台電表示，民眾大掃除時可藉機檢查電器電源線及插頭的使用狀況，電線要避免重物或桌邊、桌腳壓到，電源線插頭與家具應保持一點距離，及檢查電器的插頭（座）是否有生繡、焦黑、灰塵堆積並用乾布清潔，以避免積汙導電；出遠門時也可將不使用的電器關閉，不僅可減少待機電力節省電費，也可避免釀成老舊電器意外。（編輯：潘羿菁）1120118