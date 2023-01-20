春節出國不只小心COVID-19 防疫有撇步

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）今年是開放國門、不再需入境檢疫的第一個春節，不少民眾想趁10天連假，出國享受家族旅遊，感染科醫師分享出國防疫撇步，提醒出國不只要小心COVID-19，流感、諾羅也蠢蠢欲動。

冬季是上呼吸道病毒活躍時期，中國附醫感染管制中心副院長黃高彬告訴中央社記者，尤其氣候偏冷的國家地區，如美國東北部等，民眾春節連假出國期間，不只要當心COVID-19（2019冠狀病毒疾病），流感、呼吸道融合病毒等都要小心。

被問及若今年春節規劃出國，會特別加強哪些防疫撇步，黃高彬說，戴好口罩是最重要的。現在多數國外人出門都不戴口罩，「千萬別被當地民眾影響」，尤其與外國人交流、接觸，都建議帶好口罩；出國旅遊幾乎都會在餐館吃飯，一定要落實只有飲食才取下口罩。

另外，黃高彬也提醒，出國旅行一定要隨身攜帶一瓶乾洗手及酒精，進入餐廳、入座前，第一件事使用酒精或酒精棉片是消毒桌面，若是夾取自助餐（BUFFET）後，因為手部接觸過很多人摸過的餐具，建議回座後落實手部消毒，再享用餐點。

搭乘大眾交通工具也要多加留意，黃高彬說，盡量不要摸可能會有許多不特定人接觸過的設備，如扶手、把手、門把等，若不得已需要觸摸，接觸後也應該消毒，再進行消毒前，不要摸到臉部，尤其眼、口、鼻。

冬季出國不只要小心呼吸道傳染病，黃高彬說，每年9月到隔年3月好發的諾羅病毒也要注意，感染引起症狀為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，主要傳播途徑是食入被諾羅病毒污染的食物或飲水，提醒在國外吃海鮮要留心衛生狀況。

衛福部疾管署諾羅病毒相關問答集也提到，避免感染諾羅，蔬果要清洗乾淨，避免生食生飲，尤其是貝類水產品應徹底煮熟再食用；與他人共食應使用公筷母匙；注意個人衛生，備餐前、進食前皆應以肥皂或洗手乳正確洗手。

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疾管署在官方網站也提供出國旅遊4原則，竟仍盡量避免各類傳染病找上門，第1是用肥皂勤洗手、吃熟食、喝瓶裝水；第2是有呼吸道症狀應配戴口罩；第3為噴防蚊液，避免蚊蟲叮咬；第4則是不接觸禽鳥、犬貓及野生動物。

疾管署提醒，旅途中或返國時，曾有發燒、腹瀉、出疹或呼吸道不適等疑似傳染病症狀，請於入境時主動告知機場檢疫人員；返國後21天內，若有身體不適，請盡速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。（編輯：陳清芳）1120120