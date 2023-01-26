周大觀基金會印尼獻愛心 捐經費給難民空手道館

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（中央社記者李宗憲茂物26日專電）周大觀文教基金會遠赴印尼送愛心，創辦人周進華昨天到茂物訪視難民學校、難民空手道館。周進華向中央社表示，看到阿富汗難民無償教導小朋友相當感動，並希望回台灣後能為他們募款，持續給予幫助。

周大觀文教基金會創辦人周進華一行4人到達雅加達後，昨天驅車3個多小時到茂物（Bogor）山區的一間難民學校及由阿富汗難民成立的跆拳道館，了解當地難民需求，並贈送鉛筆、橡皮擦和筆記本等文具用品給小朋友。

周進華表示，過去送愛至42國家，對他而言，阿富汗難民阿薩迪（Meena Asadi）的故事最為感動。他向中央社說：「阿薩迪把空手道精神內化為生命的無限可能，令人震撼，而這些難民雖然無助，被聯合國視為數字，卻仍充滿希望。」

日前獲頒周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」的阿薩迪，過去曾是阿富汗的空手道國手，為阿富汗贏得女子空手道國際賽事首面獎牌，卻因受當地極端分子攻擊而成為難民。目前她與家人在印尼等待到第3國安置，這段期間，成立了空手道館，無償教導其他難民空手道。

周進華指出，日前已向阿薩迪捐助2000元美金供道館使用，接下來基金會將為阿薩迪出版自傳「最黑暗的光明」，義賣所得將捐助給滯留印尼的阿富汗難民，為他們圓夢。另外，基金會也邀請了阿薩迪在今年9月至台灣參加受獎儀式及關懷生命系列公益活動。

周進華和該基金會董事長郭盈蘭、國際及兩岸交流中心執行長周上觀等人在空手道館與學員互動聊天。當天也播放了介紹周大觀文教基金會的影片，並贈送周大觀遺作「我還有一隻腳」的中英文版本書籍給道館。

阿薩迪向中央社表示，很感謝來自台灣的幫助，對於獲得「全球熱愛生命獎章」感到意外，但「這不是個人的榮耀，也是所有學生的榮耀」。她說，拿到捐助後，將會用在租用道館場地、購買制服及補助學員交通費上。

來自阿富汗的學生夏拉（Shahla）向中央社表示，對來自台灣的捐助非常感謝，並說：「有人來幫助難民，是件很有意義的事，讓我們能在這樣的情況下仍能持續運動。」（編輯：高照芬）1120126

周大觀文教基金會創辦人周進華（右4）、董事長郭盈蘭（左1）等人赴印尼茂物（Bogor）訪視由阿富汗難民成立的空手道館。中央社記者李宗憲茂物攝 112年1月26日