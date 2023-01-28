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國道多起事故影響車流 下午5路段易壅塞

2023/1/28 13:15（1/28 13:32 更新）
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圖為國道3號三鶯至大溪南向路段。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北28日電）今天大年初七，高速公路局表示，國1南向156.6公里等追撞事故均已排除，但仍影響車流；國道3號173.5公里發生邊坡起火；預計下午國1北向西螺-埔鹽系統等5路段易壅塞。

交通部高速公路局指出，截至上午11時，國道全線交通量為29.2百萬車公里，預估今天交通量為100百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

高公局指出，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至頭城，其餘路段大致均能維持行車順暢，預計下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段。

高公局表示，上午7時13分國1南向156.6公里處發生1輛大貨車及1輛小客車追撞事故，占用外側車道；8時54分於國1北向2.5公里處發生1輛小客車自撞事故，占用內側車道；10時23分於國8東向12.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，均於20分鐘內儘速排除，但仍對車流稍有影響。

此外，上午10時45分國道3號173.5公里處，邊坡起火，濃煙影響雙向車道，高公局提醒，用路人務必注意車前路況，並小心駕駛。（編輯：黃世雅）1120128

#高公局
#國道
#宜蘭縣
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