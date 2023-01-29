奧萬大櫻花綻放 1到3月賞花好時機

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位於南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區櫻花陸續盛開，園方29日表示，今年花況佳，目前山櫻花陸續綻放，1月至3月是奧萬大園區欣賞各式櫻花最佳時機。（奧萬大國家森林遊樂區提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月29日

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）春節期間寒流低溫加上部分水氣，南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區山櫻花盛開，園方今天表示，今年花況佳，後續霧社櫻盛期可待，1至3月是賞櫻好時機，且人潮相對不擁擠。

林務局南投林區管理處透過新聞稿表示，春節期間正值奧萬大賞櫻盛期，山櫻花、八重櫻、霧社櫻接續盛開，花朵點綴，園區美不勝收，花叢間蝴蝶、蜜蜂、各種鳥類飛舞，整個奧萬大園區充滿春天熱鬧氣息，歡迎遊客漫遊步道、瀑布、吊橋或悠閒坐臥草坪賞櫻。

南投林區管理處表示，山櫻花陸續綻放，霧社櫻結苞累累，盛期可待，1月至3月是奧萬大園區欣賞各式櫻花最佳時機，且這段時間人潮不像秋天賞楓季節擁擠；近日寒流低溫加上些微水氣，促成櫻花綻放，處處點綴桃紅、粉紅色，且今年山櫻花綻放程度優於往年平均。

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埔里鎮「暨大櫻花季」19日至3月5日登場，國立暨南國際大學表示，校園海拔665公尺、占地150公頃，種植上千株櫻花包含八重櫻、山櫻花、枝垂櫻、昭和櫻，將陸續在年後綻放，今年賞櫻茶會結合櫻花、茶道、咖啡、音樂，2月5日、11日、18日、19日舉辦櫻花茶席。

位於竹山鎮、海拔約1600公尺的杉林溪森林生態渡假園區種植13萬株鬱金香，目前已有黃、粉、紅、紫等鮮豔花朵怒放，業者表示，透過溫控調節花期，讓更多品種與數量鬱金香在春節期間同時盛開，目前可說「鬱金香大爆發」，將持續盛開到2月底。（編輯：李錫璋）1120129