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珍珠奶茶登Google首頁 玩家化身台灣土狗特調珍奶[影]

2023/1/29 16:15（1/29 16:27 更新）
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Google首頁29日以塗鴉（Google Doodle）推出製作珍奶的互動遊戲。（圖取自Google網頁google.com）
Google首頁29日以塗鴉（Google Doodle）推出製作珍奶的互動遊戲。（圖取自Google網頁google.com）
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（中央社網站29日電）珍珠奶茶是台灣的國民美食，珍奶熱潮近年也席捲全球，許多來台的名人都指定要喝珍奶。Google首頁今天以塗鴉（Google Doodle）推出製作珍奶的互動遊戲，再度讓台灣珍奶躍上國際版面。

在遊戲中，玩家要扮演台灣本土的台灣犬（Formosan Mountain Dog）老闆，為不同的客人調製珍奶。依序加入珍珠、茶以及糖漿，若比例正確，台灣犬就會開心撒花，玩家也能獲得越多顆星星。

來買珍奶的客人也是Google塗鴉的經典角色，像是宣傳東京奧運的三花貓忍者、Google「天氣蛙」等。

不僅如此，遊戲最後還有隱藏版的「白玉珍珠」。許多網友紛紛在臉書分享遊戲心得，有人大讚珍珠奶茶登上國際舞台，更逗趣表示，「珍珠加那麼多要怎麼喝」。

Google在「為珍奶歡呼」（Celebrating Bubble Tea）的介紹中寫道，珍珠奶茶起源於台灣傳統的飲茶文化，最早可追溯到17世紀。但直到1980年代，才有我們如今所喝的珍奶這項發明。

Google提到，近年來珍奶仍不斷創新，帶動新口味的出現，新加坡、日本、韓國等多國紛紛加入這股「波霸熱潮」。

珍奶在全球廣受歡迎，Google表示製作小遊戲，是為了紀念珍奶在2020年的1月29日，被正式宣佈成為新的表情符號。（編輯：劉千綾）1120129

Google首頁29日推出小遊戲，玩家可替不同客人製作珍奶。（圖取自Google網頁google.com）
Google首頁29日推出小遊戲，玩家可替不同客人製作珍奶。（圖取自Google網頁google.com）
玩家在遊戲中依序加入珍珠、茶以及糖漿。（圖取自Google網頁google.com）
玩家在遊戲中依序加入珍珠、茶以及糖漿。（圖取自Google網頁google.com）
玩家製作珍奶的比例調配正確，就能獲得越多顆星星。（圖取自Google網頁google.com）
玩家製作珍奶的比例調配正確，就能獲得越多顆星星。（圖取自Google網頁google.com）
影片來源：GoogleDoodles
#珍珠奶茶
#台灣犬
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