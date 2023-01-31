玉山哺乳類動物特展 標本供遊客近距離觀察山林忍者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

玉山國家公園管理處2月起將在塔塔加遊客中心推出玉山哺乳類動物特展，盼讓遊客更了解這群「動物居民」。圖為出沒在塔塔加地區步道的台灣山羌。（吳萬昌攝，玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）玉山國家公園管理處明天起在塔塔加遊客中心推出玉山哺乳類動物特展，除有精彩攝影作品，更展出17種哺乳類動物皮毛及骨骼標本，也有有獎徵答遊戲讓遊客帶回國家公園紀念品。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，為讓民眾認識玉山園區常見的哺乳類動物，並了解生態習性及保育現況，管理處在塔塔加遊客中心規劃「縱橫山林的忍者，玉山哺乳類動物特展」，期望透過影像及動物標本讓遊客更了解這群動物居民，知道如何與牠們相處。

玉管處表示，依據以往研究調查，園區活動哺乳類動物約65種，幾乎涵蓋台灣陸域中、大型哺乳動物物種，這次特展除有精彩攝影作品，更展出動物皮毛及骨骼標本，包括水鹿、山羌、黃喉貂、黃鼠狼、白面鼯鼠、穿山甲、黃鼠狼等17種哺乳類，讓民眾近距離觀察。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

玉管處表示，特展結合保育議題，搭配路殺、獵殺標本，配合文字說明及故事呈現，吸引民眾一起關心動物處境，同時了解國家公園對保育工作的努力，期盼遊客在園區及其他野生動物棲地，遵守減速行車、不餵食野生動物等原則，共同維護珍貴自然生態資源。

玉管處表示，為讓民眾對哺乳類動物有較深入認識，同時建立正確生態概念，特展準備有獎徵答遊戲，歡迎遊客動腦把國家公園紀念品帶回家，期盼透過寓教於樂，讓民眾更懂得愛護野生動物及尊重、支持國家公園保育工作；展期自今年2月1日至12月31日。（編輯：陳仁華）1120131