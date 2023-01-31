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跨國同婚放寬範圍 2對台、馬伴侶完成結婚登記

2023/1/31 19:38（1/31 20:26 更新）
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行政院日前函釋解套擴大跨國同婚範圍，台灣伴侶權益推動聯盟31日陪同2對台灣、馬來西亞籍跨國同性伴侶到戶政單位登記結婚，現場洋溢幸福氛圍。中央社記者楊淑閔攝 112年1月31日
行政院日前函釋解套擴大跨國同婚範圍，台灣伴侶權益推動聯盟31日陪同2對台灣、馬來西亞籍跨國同性伴侶到戶政單位登記結婚，現場洋溢幸福氛圍。中央社記者楊淑閔攝 112年1月31日
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（中央社記者楊淑閔台北31日電）行政院日前函釋擴大跨國同姓婚姻範圍，台灣伴侶權益推動聯盟今天陪同2對皆為台灣、馬來西亞的跨國同性伴侶辦理結婚登記，也期待必須境外面談的18國，相關流程儘速出爐。

內政部在春節前1月19日發函將跨國同婚範圍擴大，除了兩岸同性伴侶，其他無法同婚國家包含港、澳人士皆可來台同婚，適用「涉外民事法律適用法」第8條規定，准予結婚登記。台灣雖在2019年藉由釋憲讓同婚合法，但直到今年春節前，跨國雙方國家得須同婚合法。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔、伴盟律師團召集人許秀雯等人，今天陪同2對跨國伴侶至戶政機關完成結婚登記。

這兩對伴侶都是台灣與馬來西亞籍，分別是台籍的小昕與馬來西亞籍的斯翔，以及台籍的喬納森跟馬來西亞籍的漢克。

斯翔說，比其他同性伴侶晚了3年才能結婚，他很感謝小昕願意等待，這3年的等待是值得的。完成登記後，他們交換戴上定情對鐲。喬納森、漢克則是從2017年同居迄今近6年，終於可以結婚，感到非常開心。

簡至潔說，經過近4年等待，類似跨國同婚累積5個勝訴判決，以及4個有利的訴願決定後，終於在前行政院院長蘇貞昌於春節前拍板，用函釋解套；而近2年來，伴盟收到希望能跨國同婚的件數有600多件。

她並說，目前除了兩岸暫不開放，需境外面談的18國仍須等待中央配套出爐，期望新內閣繼續加緊完成須境外面談國家的登記程序配套措施，不要讓當事人繼續焦急等待，同時持續研議開放兩岸同婚。（編輯：陳清芳）1120131

#斯翔
#小昕
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