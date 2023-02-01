樂桃航空3/28開航台北-名古屋 2/3起祭票價優惠

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樂桃航空執行董事CEO森健明（中）1日在台北宣布，3月28日將開航台北（桃園機場）-名古屋新航線，提供每天1班的往返服務；此外，高雄-大阪航線也將從8月1日起復飛。中央社記者汪淑芬攝 112年2月1日

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）樂桃航空今天在台北舉行2023年首場海外記者會，執行董事CEO森健明宣布，3月28日將開航台北（桃園機場）-名古屋新航線；2月3日起，台北-名古屋、高雄-大阪票價優惠7折起。

森健明說，台北-名古屋是樂桃航空於名古屋機場首發的國際航線，將提供每天1班的往返服務。

另外，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，樂桃航空於2020年3月1日起停飛的高雄-大阪航線，將從8月1日起復飛，不但每天都有航班，還將原來使用的空中巴士A320機型，換成更寬敞並配有USB插座的空中巴士A321LR機型，椅距變寬5至10公分，提供旅客更舒適的飛行體驗。

森健明建議，台灣民眾搭乘樂桃航空到名古屋後，可暢遊附近的主題樂園，例如吉卜力樂園、樂高樂園，或是悠閒到岐阜縣的白川鄉合掌村、飛驒高山、長野縣的松本等人氣景點。

日本低成本航空樂桃航空2012年開航台灣，至今已滿10年，台北-名古屋是第11條航線，疫情期間曾停飛國際航線，目前已復飛台灣的航線有東京成田、東京羽田、大阪、沖繩。

樂桃航空台北-名古屋及高雄-大阪機票都是明天下午2時開始販售，2月3日起，台北-名古屋、高雄-大阪機票7折起，其他台灣出發航線8折起。

根據樂桃航空公布的台北-名古屋票價，單程新台幣3090元起，高雄-大阪3190元起。（編輯：張雅淨）1120201