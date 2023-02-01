2萬多座全國橋梁資訊開放查詢 人行天橋也納入

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）交通部運輸研究所建置完成「全國橋梁統計資訊網」，人行天橋也納入，今天起對外開放供民眾查詢全國2萬6000多座橋梁資訊。

運研所發布新聞稿指出，「全國橋梁統計資訊網」彙整車行橋、鐵道橋及人行天橋相關橋梁資訊，讓外界可獲得橋梁相關資訊。網址：https://bss.iot.gov.tw/。

運研所表示，目前全國橋梁有2萬6116座，其中車行橋梁2萬2985座、鐵道橋梁1483座、人行天橋1648座。

運研所指出，這項統計資訊網有三大功能可供查詢，包括：為地圖搜尋、橋梁分類統計、部會及縣市轄管橋梁統計。

地圖搜尋是結合地理資訊系統功能，民眾可利用橋梁所在縣市（區鄉）或橋名搜尋車行、鐵道或人行天橋等橋梁，並於電子地圖上顯示符合條件的橋梁所在位置。

橋梁分類統計則提供車行橋梁、鐵道橋梁、人行天橋使用狀態及橋齡統計資訊，點選統計數字後，即可得到橋梁清單明細資料，包括：橋梁管理機關、所在縣市、竣工年月、橋梁總長、結構形式等。

部會及縣市轄管橋梁統計則提供各部會及縣市政府轄管的車行橋梁、鐵道橋梁及人行天橋統計資訊，可讓民眾查詢瞭解各部會或縣市政府轄管橋梁的數量。（編輯：李亨山）1120201