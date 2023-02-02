東北季風增強北台灣轉涼 桃園以北、東半部局部雨

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（中央社台北2日電）氣象局表示，今天東北季風增強，北台灣天氣轉涼，白天高溫攝氏18、19度，中部及花蓮高溫約21到25度，其他地區仍有25到30度；桃園以北及東半部有局部短暫雨。

中央氣象局表示，各地低溫相較昨天有所回升，約15到18度，中南部日夜溫差仍大，留意溫度變化，適時增減衣物。

降雨方面，迎風面水氣稍增，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

另外，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8到9級強陣風，海邊活動注意安全。

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根據環保署空氣品質預報資訊，東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通；中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區及馬祖、金門短時間可能達橘色提醒等級。（編輯：張雅淨）1120202