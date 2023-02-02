應用微生物製劑高接梨不懼寒流 減低受損風味更佳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

梨穗每年12月到隔年2月嫁接容易遭遇寒流，出現養分輸送不足而受害問題，台中區農業改良場研發應用微生物製劑減低受損率15%到23%，並可讓梨子增重，風味及糖度也更好。（台中區農改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年2月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北2日電）農委會台中區農改場今天表示，梨穗冬季嫁接後容易遭遇寒流，出現養分輸送不足而受害問題，已研發應用微生物製劑減低受損率15%到23%，並可讓梨子增重，風味及糖度也更好。

行政院農業委員會台中區農業改良場今天發布新聞指出，台灣梨種植面積約5200公頃，平地高接梨約3300公頃，而梨的主產地在中部，栽培面積占全國的7成；不過梨穗每年12月到隔年2月嫁接，之後容易遭遇寒流受損。

關於寒害如何損及梨穗及梨的生長，台中區農改場說明，中低海拔的台灣梨產地一遇到寒流，氣溫可能降到攝氏10度以下，會造成砧木的根系及主幹內的樹液停止流動，使得養分供應量不足，梨穗因而無法順利生長，也影響果實的生長。

而台中區農改場助理研究員藍玄錦研發、應用木黴菌TCT768及TCT-P001微生物製劑處理，可讓高接梨穗在10度以下低溫、連續達22小時以上時，仍能獲取足夠養分維持生長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中區農改場並發布，調查結果顯示，以上述生物製劑處理，對照未處理的花穗受損率可減少15%到23%；且後續果實生長上，也有促進果實生長膨大的效果，平均果重增加14%之多，並提高果實風味及糖度。

另外，根據農委會截至2月1日，統計112年1月下旬寒流農損顯示，前5大受損作物中，除了硬質玉米累計損失新台幣1221.2萬元，高接梨穗損失累計金額排名居次，損失750.7萬元，其被害面積214公頃，被害程度16%，換算無收穫面積34公頃。（編輯：陳政偉）1120202