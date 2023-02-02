鳥嘴潭採智能機具施工 中水局拚年底完工

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為改善沿海地層下陷等問題，經濟部水利署在南投縣草屯鎮打造鳥嘴潭人工湖，引取烏溪水源至6座人工湖蓄存，完工後每天可供應彰化、草屯民生用水25萬公噸，提升中部供水穩定度，2022年起6大湖區中的A、B湖區（圖）陸續達成先行供水目標。（中水局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月2日

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）經濟部水利署在烏溪流域興建鳥嘴潭人工湖，完工後增加供水量每天25萬公噸，施工期程民國104年至112年，中區水資源局表示，透過採用智能機具提高施工效率，拚今年底完工。

改善沿海地層下陷等問題，經濟部水利署在南投縣草屯鎮打造鳥嘴潭人工湖，引取烏溪水源至6座人工湖蓄存，完工後每天可供應彰化、草屯民生用水25萬公噸，相當於90萬人每天用水量，提升中部供水穩定，去年起6大湖區中的A、B湖區陸續達成先行供水目標。

水利署中區水資源局今天發布新聞資料表示，鳥嘴潭完工後可蓄水1450萬立方公尺，滿水位的水域面積達110公頃，相當於日月潭1/8水域面積，並設有環湖自行車道及人行步道，全長近10公里，6座湖區環境比4座台北市大安森林公園更大，湖面波光粼粼，美不勝收。

中區水資源局表示，一般工程通常最後才施作景觀營造，鳥嘴潭工程則是施工中期便開始植栽營造，主要考量完工後即能提供民眾遊憩，喬木數量也增加至4000株，樹種除規劃公園式植栽，考量原生種並向林管處申請樹苗，同時持續監測石虎在周遭出沒情形。

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中水局表示，建築體已完工的管理中心新建工程為地上5層、地下1層，外觀以獨特的木紋清水模呈現粗獷質感，與九九峰裸露岩壁紋路相呼應，並取似水流動意象，象徵鳥嘴潭人工湖尊重自然生態環境，全力打造兼具教育、遊憩的展館，讓民眾了解當地豐富生態資源，及施工時期積極推動的各項生態保育作為。

中水局表示，為達成今年完工目標，施工廠商引進國內少見的智能機具加速土方挖運，如挖土機設置全球定位系統，可由駕駛室螢幕立即檢視與設計值差異，平均節省20%燃料、減少近90%測量工作，土方載運則採用國外大型礦場常見的鉸接式牽引車，適合行駛起伏較大地勢，並配備自動秤重、環景視覺輔助系統。（編輯：李亨山）1120202