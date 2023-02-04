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衛達化學5款藥品製程不符規定 回收67.6萬顆

2023/2/4 17:26
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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）食藥署今天公布，衛達化學生產的5款藥品，適應症分別涵蓋消炎鎮痛、胃潰瘍、末梢血行障礙等範圍，均因擅自將瑕疵藥錠絞碎重製不符規定，將於3月7日前回收共6批、共67萬6000顆。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午公布最新藥品回收警訊，衛達化學製藥股份有限公司所生產的5款藥品，因製程有瑕疵，啟動回收。

這5款藥品包括「"衛達"拿炎錠375毫克（那普洛仙） NOYAN TABLETS 375MG "WEIDAR"（NAPROXEN）」（批號111003）、「"衛達"益潰適錠500公絲（斯克拉非） ULSATE TABLETS 500MG "WEIDAR" （SUCRALFATE）」（批號224009）、「"衛達"速倍樂膜衣錠500毫克 SUPEROCIN F.C. TABLETS 500MG “WEIDAR"」（210008）。

還有「"衛達"暢血臨膜衣錠9.6公絲（銀杏葉類黃酮配醣體） CEGOLIN F.C. TABLETS 9.6MG "WEIDAR" （GINKGOFLAVONGLYCOSIDE）」（批號023010、023110），「"衛達"樂不痛膜衣錠500毫克 LABUTON F.C. TABLETS 500MG “WEIDAR"」（批號024008）。

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食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受媒體聯訪表示，今年1月17日公布，恆振企業有限公司的抗凝血劑「脈化寧錠1毫克」生產時擅自將瑕疵藥錠絞碎重製，不符藥品GMP（藥品優良製造作業規範）規定，於3月6日前回收共1批、9.4萬顆。

傅淑卿指出，因恆振委託衛達化學生產，要求擴大查廠，進而發現這5款藥品共6批、約67萬6000顆的製程也有相同問題，業者須於3月7日完成回收，否則可依藥事法處新台幣3萬元至200萬元罰鍰。（編輯：戴光育）1120204

#傅淑卿
#食藥署
傅淑卿
抗凝血劑脈化寧錠1毫克不符GMP規定 回收9.4萬顆綠洲氯黴素眼藥膏主成分偏離規格 回收4.8萬支
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