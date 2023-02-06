弘光科大生設計繪本 探討生死敏感議題

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弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系師生設計繪本，以繪本故事的方式談論生死，透過與家庭照顧者面對面討論交流，讓其了解遇到類似的境遇能夠用什麼方法溝通，同步創造家庭照顧者以閱讀繪本紓壓的情境。中央社記者趙麗妍攝 112年2月6日

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）超高齡社會將來臨，面臨選擇安寧療護與不施行心肺復甦時會慌亂無助，弘光科大老福系師生設計繪本「陪你到最後」，和社區家庭照顧者分享，讓更多人了解生死敏感議題。

弘光科技大學今天發布新聞稿，老福系助理教授黃玟娟表示，安寧療護與DNR（不施行心肺復甦術）議題是高齡社會必須面臨的議題，不少家庭照顧者在照顧病患時，會因醫療方式的抉擇被家人埋怨。

從導入問題帶著學生做專題，以繪本故事的方式談論生死，透過與家庭照顧者面對面討論交流，遇到類似境遇，能夠用什麼方法溝通，同步創造家庭照顧者以閱讀繪本紓壓的情境。

繪本名稱是「陪你到最後」，以虛擬的狐獴家族描述故事中的狐獴爸爸罹癌生病，狐獴媽媽照顧他，幾度進出醫院和加護病房的遭遇，最後遇到鱷魚醫生，討論到安寧療護與DNR的抉擇，讓狐獴一家看到放下生死糾結的曙光。

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大四學生黃潔妮指出，為讓照顧者與被照顧者間在安寧療護與DNR的議題上有個潤滑劑，想到製作繪本作為溝通媒介。參考調查分析結果，將家庭照顧者的辛酸與苦楚融入繪本內。繪本中用字遣詞小心，考量到照顧者的心情，花了半年時間才完成繪本。

大四學生賴清青說，首次發表繪本，參與的家庭照顧者給他們很多回饋，也提出不少看法。賴姓家庭照顧者說，遇到生死問題都會慌亂而卡關，當下面對親人很難決定，透過提早面對及認識安寧療護與DNR，與親人事先溝通討論，是很重要課題。（編輯：謝雅竹）1120206