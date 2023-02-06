輔大志工團隊訪印度 將服務240名病友

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（中央社記者林行健新德里6日專電）輔仁大學「輔印星空團隊」最近抵達印度南部克勒拉省（Kerala），在3個天主教收容機構擔任為期12天的志工、服務240名病友。

隨著台灣與全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，輔大志工團隊1月26日由大眾傳播研究所副教授唐維敏帶領，從台北啟程前往印度，最近南下克勒拉省，將停留至2月16日。

志工成員來自多個科系，共有3名老師、14名學生，服務地點為教宗若望保祿和平之家（Pope John Paul Peace Home）、教宗若望保祿慈悲之家（Pope John Paul Mercy Home）及天恩之家（Mar Kundukulam Memorial Grace Home）等3個機構。

和平之家主要收容對象是身障者和腦性麻痺患者；慈悲之家是一所特殊教育學校；天恩之家則以照顧愛滋病帶原者為主。3個機構病友約240人，輔大團隊依各機構屬性，設計出適合的教案及互動方式，包括藝術治療、帶動跳、春聯書寫等。

輔仁大學從2008年開始印度服務學習活動，主要是在東北部大城加爾各答（Kolkata）和首都德里（Delhi）。

「輔印星空團隊」則是成立於2018年10月，號召年輕學子走出舒適圈，前往印度進行服務學習和志工體驗，2019年及2020年寒假期間至加爾各答仁愛修會服務，2021年及2022年受限於疫情，採取線上中文教學服務。

另一方面，唐維敏1月底訪問印度東北城市加爾各答時，與多所高等學府進行學術交流，並以加爾各答「華際空間」的歷史書寫和文化軌跡為主題，發表了2場專題演講。

身兼台灣南亞研究學會副理事長的唐維敏，以國際大學中國學院、楊大釗墓、舊華人區、新華人區、迪奧里（Deoli）集中營等5個地理空間為主軸，從電影、策展、媒體、教育、語言、飲食、產業、地緣政治等面向，切入空間和空間之間的歷史書寫。

楊大釗據信是印度華人移民始祖，而迪奧里集中營則是1962年中印戰爭期間，印度為防華僑通「敵」而關押數千名華人的地方。

在印度國際大學中國學院的場次，許多印度學生提到希望赴台灣進修，主攻台灣文學方面的專業；唐維敏也考察大學藏書，希望日後有更多台灣圖書或正體字書籍進入學校圖書館。（編輯：張芷瑄）1120206