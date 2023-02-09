爬崩壁渡郡大溪 信義鄉久美國小生返舊部落尋根

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南投縣信義鄉久美國小師生返回郡大溪畔布農族「馬西塔隆社」舊部落尋根，爬過崩壁、橫越郡大溪，一路有南投林管處水里工作站森林護管員引導及維護安全，順利完成旅程。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月9日

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）信義鄉久美國小師生返回郡大溪畔布農族「馬西塔隆社」舊部落尋根，爬過崩壁、橫越郡大溪，所幸一路有南投林管處水里工作站森林護管員引導及維護安全，順利完成4天3夜旅程。

信義鄉久美國小規劃舊部落尋根，但路程具危險性，因此，請長期在山林活動的森林護管員協助帶領，順利完成4天3夜的郡大溪畔布農族「馬西塔隆社」舊部落之旅，家長及學校教師很感謝林務局南投林區管理處支援及守護，學童更稱呼林務局森林護管員是「英雄」。

林務局南投林管處今天發布新聞稿表示，森林護管員平時主要工作就是穿梭山林守護珍貴森林資源，3日至6日陪伴久美國小進行舊部落尋根，肩負引導及安全維護任務，老師與學童展現良好體力及山林活動能力，森林護管員也藉機教導學生實踐無痕山林原則，讓環境教育、登山教育、愛林護林觀念深植學生心中。

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學生通過林道崩壁等危險地形時相互合作，橫越郡大溪時彼此確保、打氣，到達舊部落則由教師及部落耆老講解文化歷史，讓學童了解先人艱辛及遷徙歷史，久美國小校長田春梅說，「憶啟回家」是學校重點課程之一，包含族群傳統領域踏查、歷史變化、地形地貌認識，盼學生親近祖先、親近山林、深愛山林及文化。

參加者包含五、六年級學生、教職員、家屬、志工、協作、林管處水里工作站人員共約40人，南投林管處長李政賢表示，樂見學校帶領學生回舊部落尋根，發現先人生活智慧，除讓學生了解歷史、文化，進而相互珍視族群文化及傳遞環境教育及無痕山林觀念。（編輯：李錫璋）1120209