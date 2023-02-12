北市國小生第3劑疫苗接種率18% 3月設站催打

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）明天就是開學日，台北市衛生局考量5到11歲兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率較低、第3劑僅18%，已請各國小、幼兒園協助意願調查，預計3月初設接種站催打。

台北市教育局日前發函給公私立國小及幼兒園，表示為提升5到11歲兒童COVID-19疫苗接種涵蓋率，請各校協助宣導疫苗接種資訊及管道，並轉發接種意願調查問卷，以利衛生局研議增設接種管道。

根據台北市衛生局最新統計，5到11歲兒童目前接種率第1劑為77.1%、第2劑59.3%、追加劑18%，相比12到17歲青少年第1劑91.8%、第2劑85.3%、追加劑65%明顯較低。

為了提高接種率，衛生局規劃在3月初安排醫療院所設置4個兒童疫苗接種站，或是請校園鄰近診所造冊，方便家長帶孩子前往施打，同時持續提供預約平台及合約醫院特別門診。

衛生局表示，由於各種類BNT疫苗將屆效期，4月2日起，6歲以上未滿11歲兒童不提供BNT作為第1劑施打，而是以莫德納為主，追加劑則以次世代BA.4/5疫苗為主。（編輯：張銘坤）1120212