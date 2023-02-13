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大貨車駕駛注意 西濱公路3/1起限速時速80公里

2023/2/13 10:44（2/13 11:12 更新）
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（中央社記者余曉涵台北13日電）大貨車駕駛注意，公路總局今天宣布，台61線西濱快速公路中速限時速90公里以上路段，從3月1日起20噸以上大貨車最高速限調降為時速80公里。

近幾年台61線西濱快速公路大貨車事故頻傳，公路總局參考高速公路20公噸以上大貨車速限調降方式，從去年5月與台61線沿線各縣市警察局會議討論，針對大貨車各項措施進行協商，並在去年7月與大貨車公會達成實施調降速限措施共識。

公路總局今天新聞稿表示，從3月1日起台61線西濱快速公路速限時速90公里以上路段，例如台61線6K+000至13K+000（八里三交流道到林口交流道）、台61線16K+300至60K+500（東華路口到新豐二交流道）、台61線101K+200至305K+750（外埔交流道到十份交流道）等，大貨車限速調降為時速80公里。

為了讓各大貨車業者及駕駛提早適應調降速限規定，公路總局在宣導期間針對超速車輛製發宣導單提醒，去年12月至今年1月總計寄發宣導單1119張次，並就超速車輛較頻繁業者（約131家）進行查訪了解。

另外，公路總局表示，各區監理所也針對超重業者每月進行安全考核，111年12月至112年1月已考核62家貨運業者，並提高台61線路檢聯稽每月班次，111年12月至112年1月已分別排定47及49班次進行稽查。（編輯：孫承武）1120213

#西濱公路
#公路總局
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