情人節憂孩子約會踰矩 國健署教親子溝通感情議題4技巧

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（中央社記者曾以寧台北14日電）今天是西洋情人節，家有青少年的家長多擔心孩子出門約會發生「越界」行為。國健署今天提醒「尊重、肯定、同理心、我訊息」4溝通技巧，讓孩子願意在家談論感情與性相關議題。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍在記者會上致詞表示，父母總喜歡說「為你好」，對孩子來說卻壓力很大，自己過去在孩子還小的時候也曾經用這種方式溝通，「我也覺得我錯了，應該尊重孩子的想法、相信孩子有正確概念」，希望幫助更多父母學習正向溝通。

杏陵醫學基金會執行長高松景指出，雖然校園有推行性教育，但孩子最在意的還是父母。若父母經過刻意練習，能以尊重、肯定、同理心和善用「我訊息」等4項正向溝通技巧，不僅能減少衝突，還能有效討論感情議題、幫助孩子。

技巧包含，傾聽孩子想法，降低不信任感。對於孩子優點及表現良好處，不吝嗇給予正向讚美或獎勵，使孩子更加願意主動分享，並盡量避免給孩子有不信任的負向回饋。

尊重孩子意見，不下權威禁令；要先站在孩子立場，了解孩子需求和主要訴求，尊重孩子有自己的想法，再一起討論彼此都可以接受的作法，尤其當雙方意見不同時，避免斷然以家長在家庭中的優勢地位，加以禁止。

保有同理心，不擅自替孩子做決定；青春期孩子開始重視自主權，家長可以站在孩子立場試著同理孩子的想法及感受，並以孩子的角度思考、處理問題，在合適範圍內建議讓孩子自己做決定，家長可從旁擔任輔佐角色，並避免沒有告知就擅自替孩子做決定。

善用「我訊息」，取代直接責備；如與孩子對話時，可以用「這麼晚了還沒回家，我很擔心你的安全」，取代「你怎麼這麼晚回家？你又跟誰去鬼混了？」向孩子表達自身期待或感受，避免「你」開頭責備語句。

國健署指出，家長大多不知如何與孩子談「性」議題，且常因雙方訊息在傳遞及接收時有落差而造成隔閡。為提升親子溝通技巧，製作「愛可以輕鬆說」微電影，情境展現親子間討論感情議題可能產生的衝突，及降低溝通障礙的方法。（編輯：陳清芳）1120214

2月14日是西洋情人節，國健署14日舉行記者會，署長吳昭軍（中）出席，提醒能以尊重、肯定、同理心和善用「我訊息」等4項正向溝通技巧，不僅能減少衝突，還能有效討論感情議題、幫助孩子。中央社記者曾以寧攝 112年2月14日