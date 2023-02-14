屏科大及台灣永續棧共建平台 聚焦水與糧食鏈結

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「1.5度糧食與消費轉型」平台由國立屏東科技大學與台灣永續棧合作，14日在屏科大大數據中心進行揭牌儀式，國科會副主委林敏聰（右4）、農委會主委陳吉仲（左4）、屏科大校長張金龍（左5）及立委莊瑞雄（左3）等出席。中央社記者李卉婷攝 112年2月14日

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）全球暖化氣候異常，若升溫攝氏1.5度，將對農業產生巨大挑戰，國立屏東科技大學與台灣永續棧攜手建立「1.5度糧食與消費轉型」平台，聚焦在水資源與糧食的鏈結，腦力激盪解決農民問題。

「1.5度糧食與消費轉型」平台由屏科大與台灣永續棧合作，今天在屏科大大數據中心進行揭牌儀式，國科會副主委林敏聰、農委會主委陳吉仲、屏科大校長張金龍及立委莊瑞雄均出席共同揭牌。

林敏聰致詞指出，糧食系統轉型不僅是生產技術的研發，包含基礎資料蒐集、政策配套、社會調適及價值形塑；台灣永續棧為智庫與協作平台，一方面從上位轉型治理角度，密切觀察國內外政策趨勢與發展，另方面協助鏈結不同專業領域，促進學術與實務界協作。

張金龍說，近年因應氣候變遷、全球暖化對人類及農作物造成的影響，投入節水減碳研究，以國際灌溉研發服務中心組成的跨領域團隊為例，研發出「節水米」，種植時節水15%、產值卻能提升30%，兼具豐富營養價值的優質米，是節能節水及保護土地、生態重要成果，為友善環境耕作的最佳實例。

陳吉仲則指出，希望透過平台的建立，共同分享為在地及全國性永續轉型議題提供系統性專業與實務經驗。

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屏科大表示，「1.5度糧食與消費轉型」聚焦在水資源和糧食的鏈結，朝向研發與推廣減碳農法、再生農業等新興生產模式，更進一步輔導農民；糧食生產面，將攜手推廣地球健康、土壤健康、人類健康及脆弱社區經濟繁榮與再生農業生產新模式。

屏科大強調，期待透過平台腦力激盪，一起探索台灣在未來氣候威脅下，如何應變糧食生產與消費系統中的挑戰，為台灣糧食生產與消費永續轉型共同努力，也解決農民問題。（編輯：陳仁華）1120214