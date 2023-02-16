芥菜種會攜國際組織 盼賑災物資20日後運敘國災區

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）基督教芥菜種會今天表示，為土敘兩國強震募集的救災物資13日出境，因敘利亞境內衝突不斷，難以送進災區，終於經由國際組織協助，20日先空運黎巴嫩貝魯特，之後運往敘國災區。

土耳其與敘利亞交界地區6日發生規模7.8強震，土敘兩國震災引發國際關注，但因敘利亞境內政局長期動盪，要將援助物資送抵災區，困難重重。

芥菜種會今天發布新聞指出，在國內募集援助災區的第一批物資已於13日出境，但是從土耳其無法進入敘利亞災區，國際貨運也不能進入，連日來不斷嘗試下，終於透過與國際人道救援合作組織Habibi International合作，規劃將台灣愛心物資送進敘利亞災區的方式。

芥菜種會指出，已依照Habibi International的援助行動與需求，將毛毯、厚外套、尿布、睡袋、氣墊床等物資，在今天下午交給國際快捷空運寄送，預計下週一（20日）到達黎巴嫩首都貝魯特，隔天隨車與當地教會救援團隊一同進入送抵敘利亞災區。

由於最終能否運抵災區，一切規劃還在進行中，芥菜種會表示，若屆時無法進入敘利亞災區，將轉為幫助國內有困難的家庭，希望捐助物資的民眾體諒。

芥菜種會補充，Habibi International長期在伊拉克、黎巴嫩，服務敘利亞難民，這次除了運送募集的救助物資，芥菜種會也緊急捐助2萬美元，作為食物、醫療等緊急需求經費使用。（編輯：李亨山）1120216