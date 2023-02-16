公視提公視法修法建議 文化部肯定並盼速修法

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）針對公視基金會董事會今天提出「公共電視法」修法建議，文化部表示，公視董事會可說是「具有政黨比例縮影的代表性」，文化部表達高度肯定，也希望儘速送請立法院審議後完成修法。

文化部今天發布新聞稿表示，這屆公視董事會在歷經966日延宕後，經立法院依政黨比例推舉的跨黨派委員選任而出，因此，董事會組成即已具備跨黨派成員特性。

今天經過董事會共識通過的修法建議，可說是「具有政黨比例縮影的代表性」，也顯現跨黨派間對於修法具有高度共識與期待。

文化部表示，「公共電視法」自民國98年修法以來，已逾13年未修訂，對於現行法定捐贈經費上限9億限制、董監事選任門檻等，朝野各黨皆提出相關修正建議，文化部也於111年提出修正草案陳報行政院。

公視董事會於去年5月成立後，即積極組成「公共電視法」研修小組，並透過董事專業及分工運作，就相關修法議題與公廣集團有關事業體、工會等進行討論，並於今天董事會提出8個政策建議方向，包括「打破政府每年法定捐贈公視經費9億元之限制」、「董監事選任門檻調降及設置員工董事」，以及「業務範疇納入多元族群及國際傳播業務」等修法建議。

文化部回應，相關修法建議已納入文化部在去年陳報行政院版本。其他屬配合「廣播電視法」及「財團法人法」相關規定等修法建議，文化部將納入行政院後續會議討論。

文化部表示，期盼透過這個跨黨派高度共識的修法建議，加速修法工作，朝野共同支持「公共電視法」完成修法。（編輯：李亨山）1120216