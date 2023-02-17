台灣教育部獎學金當月老 千里「印」緣一線牽

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虎尾科技大學印度籍校友李允龍（Leel Vinod B，右）及印度籍博士班學生高愛臻（Aishwarya Gowda A G），因獲頒教育部獎學金而在台相識，8日返印度舉辦結婚儀式。（虎尾科技大學提供）中央社記者林行健新德里傳真 112年2月17日

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（中央社記者林行健新德里17日專電）二月是浪漫的時節，多對在台灣深造的印度愛侶攜手步入婚姻殿堂，他們之中有個共同點，就是獲頒教育部獎學金，在台相識並締結良緣。

2月8日，虎尾科技大學印度籍校友李允龍（Leel Vinod B）及印度籍博士班學生高愛臻（Aishwarya Gowda A G）結為連理，在印度卡納塔卡省（Karnataka ）邁索爾市（Mysore）的婚宴會館舉辦結婚儀式。

邁索爾市是高愛臻的家鄉，而李允龍來自坦米爾那都省（Tamil Nadu）的清奈市（Chennai），二地相差500公里遠，茫茫人海之中，可能永遠也不會認識。

但教育部「優秀外國青年來台蹲點計畫」（TEEP），卻為這兩人牽起了月老紅線，兩人於2018年初相繼前往虎尾科技大學，參加春季班短期交流。

為期半年的交流結束後，高愛臻選擇留下深造，目前仍在攻讀博士班學位。李允龍雖然先回印度，但一年後也回虎科大完成碩士學位，目前服務於台北市一家科技公司，擔任軟體技術主管。

在校期間，兩人積極參與文化交流活動，如印度開齊節、排燈節、藍果麗藝術體驗、印度教祈福儀式以及寶萊塢（Bollywood）表演等，愛苗漸生。

李允龍和高愛臻感謝TEEP與虎科大，讓他們有機會相識，愛情長跑並開花結果，完成終身大事。

因台灣教育部獎學金赴台而認識另一半，並在最近結婚的新人，不只李允龍與高愛臻。

上週，屏東科技大學也有兩對印度籍學生回印度完婚，其中一對也是拿到台灣教育部獎學金而來台。在生活上經常協助印度學生的屏科大研究所校友呂俊榮，受邀到印度參加了這兩場婚禮，體驗華麗的儀式與熱鬧的氣氛。

台灣教育部自2015年開始試辦TEEP，爭取更多先進國家或新興市場國家的優秀青年赴台研習，包括印度等新南向國家，補助學費及生活津貼，而各校也另提供相對應的部分補助。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，每年約有580名印度學生申請TEEP赴台深造，疫情期間雖未停辦，但印度學生卻因邊界管制難以成行。今年疫情已大幅減緩，預料會有更多印度學生申請。（編輯：高照芬）1120217