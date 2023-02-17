青花菜種子萃取物可抗氧化 食藥署預告使用限制

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）衛福部食藥署今天預告，訂定可抗氧化的青花菜種子萃取物使用限制及標示規定草案，只要不超過每日攝取食用115毫克，即可使用於保健食品、茶飲等各項食品，最快今年6月上路。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告，訂定「食品原料青花菜（Brassica oleracea var. Italica）種子萃取物之使用限制及標示規定」草案，所規範的青花菜種子萃取物，是將青花菜的種子經熱水萃取及過濾後，取得的濾液再經活性碳處理、離心、過濾、濃縮及噴霧乾燥等步驟製得的產品。

食藥署食品組科長廖家鼎接受媒體聯訪表示，青花菜是對健康有益的蔬菜，近年來生技業者進一步從其種子中，萃取出具有營養價值的成分「蘿蔔硫苷（Glucoraphanin）」，經研究證實具有不錯的抗氧化力。

廖家鼎指出，目前包括美國、加拿大、紐西蘭、澳洲等先進國家都已開放作為食品添加物，台灣此次也是跟進相關先進國家的管理規範。

食藥署同意「蘿蔔硫苷」以13%至20%的萃取物規格，可用於保健食品、茶、飲料等各種食品中，但只限於供成人使用的食品，且每日食用限量為115毫克，以兼顧安全性及有益成分。

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此外，針對不適合食用的易敏感族群，廖家鼎強調必須加註「未滿18歲者、孕婦、授乳者及甲狀腺相關疾病患者應避免食用」及「服用抗凝血劑及癌症患者，在使用前須先諮詢醫療人員」的警語字樣。

食藥署指出，待預告期過後，草案最快可在今年6月正式上路，新規定施行後，若經查獲食品所使用的原料不符合相關規定者，得依相關規定，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。（編輯：陳政偉）1120217