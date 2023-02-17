台北市1.2萬名醫師加入社會安全網 盼不再發生憾事

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（中央社記者蘇龍麒台北17日電）日前傳出一家3口死亡，僅存1名失智長者獨活的憾事，台北市醫師公會理事長、民進黨立委邱泰源今天表示，台北市1.2萬名醫師將加入守護社會安全網，希望讓悲劇不再發生。

台北市醫師公會今天召開「台北市1.2萬名醫師參與社會安全守護網座談會」，與會的台北市社會局長姚淑文感謝台北市醫師公會主動邀請，並且持續關心社會安全網議題，社會安全網是全民的活動，期望各界共同重視與努力。

日前新北市中和區發生一家3口死亡多時，僅存1名失智長者獨活的社會案件，震驚社會，致使社會安全網議題再次被提出檢討。

邱泰源表示，台北市有1.2萬名醫師，不論是醫院或基層醫師，期待與護理人員及其他各個專業，共同努力強化醫療及社會安全網，幫國家做更多的事情。

他說，總統蔡英文一直強調社會安全網的重要性，很高興新北市醫師公會一直在重要的議題上互動，期待雙北市能合作建立強而有力的社會安全網，落實關懷弱勢族群，讓悲劇不要再三發生。

護理背景的民進黨立委陳靜敏指出，社會安全網可從3個面向補強，分別是補足社區社政與公衛人力、完善鄰里守望相助網絡與跨局整合服務，護理師在社會安全網也扮演重要角色。

新北市醫師公會理事長顏鴻順說，醫師在看診時可以感受到風險及早通報，雙北是好鄰居，大家一起努力。

中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，基層醫師除了醫病，有時候更像是病人信任的親友，扮演多重角色，也可帶給社會安定的力量。（編輯：蘇志宗）1120217