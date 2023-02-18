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2名青少打BNT疫苗出現胸悶或左腳無力 獲救濟金

2023/2/18 15:20
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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，其中有2名10多歲青少年、青少女接種BNT疫苗後，分別出現胸悶、發燒或左腳無力等症狀，各獲救濟金新台幣2萬5000元、3萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）1月12日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與其他疫苗接種救濟審議案，近日公布最新審議結果。

這次共審議102案，僅6案核予救濟，分別為接種卡介苗2案，各核予新台幣5000元、5萬元；AZ疫苗2案，金額為5000元、24萬元；2案接種BNT疫苗，核予2萬5000元、3萬元。

這次獲救濟金額最高為24萬元。中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，為台北市一名40多歲男子。個案接種疫苗後9天，因頭痛、噁心等情形就醫，血液檢驗結果顯示血小板低下及D-Dimer上升，但影像學檢查結果未見血栓，經查個案接種疫苗前並無相關疾病史，研判其症狀無法確定與接種AZ疫苗的關聯性，核予救濟金24萬元。

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這次有2名青少年接種BNT疫苗後出現不良反應。其中一名為新北市10多歲青少年，種疫苗後13天因胸悶及發燒情形就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，惟相關檢查結果及心臟功能並無異常。研判其病程無法確定與接種BNT疫苗的關聯性，核予救濟金2萬5000元。

另外1名為台北市10多歲青少女，個案接種疫苗後約21天起因左腳無力麻木、無法使力正常行走而多次就醫，腰椎磁振造影檢查結果顯示無異常，神經傳導檢查結果顯示左側腓神經病變，研判其症狀無法確定與接種BNT疫苗的關聯性，核予救濟金3萬元。（編輯：陳政偉）1120218

#羅一鈞
#台北市
#衛福部
羅一鈞
指揮中心：無強制要求民眾打COVID-19疫苗 20歲男接種AZ疫苗後發生血栓 獲100萬元救濟金
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