早安世界》藍委杯葛議事 陳建仁首次施政報告受阻
藍委杯葛議事 陳建仁首次施政報告受阻 政院發言人陳宗彥因故去職
立法院新會期17日開議，邀請行政院長陳建仁列席施政報告並備質詢，但國民黨團杯葛議事，要求全民普發現金從6000元增至1萬元，否則不讓陳建仁上台報告。經朝野溝通後，施政報告延後到24日。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，20日將舉行朝野黨團協商，屆時會請行政院提出普發現金版本進行討論，時代力量立委王婉諭則表示，除了普發現金之外，還有很多重要的議題等著新任內閣處理。同日，菱傳媒、台灣民眾黨立委陳琬惠接連爆料，指行政院發言人陳宗彥在擔任台南市政府官員時，曾多次接受業者性招待，陳宗彥召開記者會回應說，他任公職時謹守分際且從未被檢調調查，隨後於晚間請辭獲准，發言人一職由政務委員羅秉成暫代。（看完整報導）
通膨高漲 去年實質經常性薪資負成長創10年最大減幅
行政院主計總處17日公布去年全年每人每月經常性薪資平均為新台幣4萬4417元，年增2.80%，雖然是23年來最大漲幅，但因去年通膨率逼近3%，薪水跟不上物價上漲的速度，導致實質經常性薪資負成長0.15%，創下10年最大減幅。此外，製造業不景氣衝擊勞動市場，製造業受僱員工人數連續5個月下滑，加班工時連續6個月呈現年減，顯示出口衰退對製造業帶來的影響持續發酵。（看完整報導）
大屯火山地震北投明顯搖晃 氣象局：不是斷層引起
台北市北投區17日上午9時8分發生芮氏規模3.1地震，陽明山震度達3級，不少當地民眾感受明顯搖晃，中央氣象局說，這起地震發生地點就在大屯山火山，經過波型研判是大量地下水灌入造成的大屯火山活動，不是附近山腳斷層引起的地震，民眾不必擔心。（看完整報導）
華爾街日報：王毅關鍵時刻訪歐任務艱鉅 歐中關係難修好
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅14至22日應邀訪問法國、義大利、匈牙利、俄羅斯等國，並出席在德國慕尼黑舉行的年度安全會議。華爾街日報報導，當前正值美中緊張局勢加劇，俄羅斯入侵烏克蘭引發歐洲的安全擔憂，而中俄的夥伴關係令歐洲對中國日益警惕，有分析指王毅此行任務艱鉅，難以修好歐中關係。（看完整報導）
索羅斯：烏克蘭若戰勝將導致「俄羅斯帝國」解體
身價億萬的金融家索羅斯在俄烏戰爭將屆週年前聲稱，如果俄羅斯輸掉烏克蘭戰爭，「俄羅斯帝國」將會解體，前蘇聯加盟共和國都將樂見其成。另一方面。烏克蘭總統澤倫斯基16日在柏林影展開幕式發表的視訊演說中，將俄羅斯入侵一事與柏林圍牆相提並論，呼籲電影人在自由與暴政的戰鬥之間選邊站。（看完整報導）
中國男子遊台遭路燈電死獲判國賠 法院：被害人適用國家賠償法
中國籍錢姓男子來台騎單車環島，行經高雄市路竹區遭路燈電死。家屬跨海要求新台幣1165萬元的國家賠償，法院一、二審均認定高市工務局有疏失，且引法務部函釋中國大陸人民也適用國家賠償法，判賠463萬元，可上訴。高雄市府回應認為，中華人民共和國和中華民國各自有一套法律系統運作，能否直接適用有疑義，不過兩岸情境特殊，法院若認定適用則尊重，後續處置由市府工務局養工處研議。（看完整報導）
文湖線18日起尖峰班距縮短 每小時增運千人次盼紓解內湖壅塞
台北市副市長李四川指示加強提升文湖線尖峰時段運能，台北捷運將從18日起實施「尖峰單向最密80秒班距時段延長」及「更新車廂內裝增加載客數」，預估最尖峰時段每小時可增加約1000人次載客。上午7時至9時部分時段班距縮短約10到30秒，下午5時至晚間7時30分最尖峰時段則將縮短10至20秒。北捷表示，將持續加強管制疏導並宣導旅客月台上分散候車，滾動式檢討相關措施。（看完整報導）
冷氣團減弱持續回暖 19日中午起再變天
中央氣象局表示，冷氣團17日已減弱，18日各地大多為多雲到晴早晚偏冷的天氣，僅東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。台南以北及宜蘭低溫約14至16度，其他地區約18、19度，白天氣溫回升，北部與中部高溫約22到27度，南部可到29至30度，感受溫暖偏熱，預測19日中午左右東北季風增強，北台灣轉涼，北部及東半部轉為有局部短暫雨的天氣。（看完整報導）
布魯斯威利失語症息影 家屬證實確診額顳葉失智症無法治癒
好萊塢動作巨星布魯斯威利的家屬16日表示，布魯斯威利斯被診斷出罹患無法治癒的「額顳葉失智症」。這種失智症致病原因不明，患者罹病後大腦額葉和顳葉會萎縮而產生性格或行為改變，可能做出不當社會行為、衝動或明顯對周圍的人漠不關心，有些患者會失去語言能力。67歲的布魯斯威利去年3月起已逐漸淡出，家屬表示，額顳葉失智症還沒有治療方法，但他們希望未來數年情況能有所轉變。（看完整報導）
網路熱議AI工具Midjourney 輸入關鍵字就能製圖引抄襲爭議
作家吳淡如日前在臉出貼出AI繪圖工具Midjourney生成圖，並以「電腦繪圖」稱呼，引發許多網友討論，國外也曾有人使用Midjourney製作圖像參加藝術競賽奪下大獎，因而招致批評。這款人工智慧繪圖程式無需高超繪畫技巧或電腦技術，使用者只需輸入幾個關鍵字，短時間內就可以生成圖像，不但效率高，畫面也相當精緻。然而跟許多AI工具相似，Midjourney也是從網路資料來源進行機器學習，於是引發諸多抄襲爭議。（看完整報導）
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