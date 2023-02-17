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中國籍男子遭路燈電死 法官判定視為國人准國賠

2023/2/17 16:43
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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄17日電）中國籍錢姓男子來台單車環島，行經高雄路竹區遭路燈電死。家屬跨海提出國賠1165萬，法院一、二審均認定高市工務局有疏失，且引法務部函釋中國人民也適用國內國賠法，判賠463萬元，可上訴。

高雄高分院民一庭長甯馨接受中央社記者電訪表示，若外國人民在台因公有公共設施設置管理缺失導致損失，依國家賠償法第15條「本法於外國人為被害人時，以依條約或其本國法令或慣例，中華民國人得在該國與該國人享受同等權利者為限，適用之」規定（即學理所稱「互惠原則」），因此需視被害人國家法律是否與台灣有互惠原則，決定是否適用國賠法。

甯馨指出，由於兩岸法律並無互惠原則，此案癥結點為中國人民是否為中華民國人民。法官經函詢國賠法主管機關法務部以及陸委會，獲函覆中國人民也是中華民國人民，適用國賠法，所以據此依法賠償。

高雄市政府今天表示，對於發生這樣的意外深感遺憾，待收到判決書再研議。市府法制局告訴中央社記者，當初抗辯理由是被害人為中國人民，不適用國賠法，因為認為中華人民共和國和中華民國各自有一套法律系統運作，能否直接適用有疑義。不過，因兩岸關係人民條例，兩岸情境特殊，法院若認定適用，尊重法院處理，後續由工務局養工處研議處置。

工務局養工處接受審理抗辯，被害人為中國人民，應不適用國賠法；但高雄地院法官依法務部民國82年第16377號函釋表明「依兩岸關係人民條例規定，大陸地區人民也為中華民國人民」，此條例及國家賠償法並無禁止大陸地區人民請求國賠規定，因此若中國人民在台因公有公共設施設置管理缺失導致損失，可適用國賠法。

此外，高雄地院也函詢陸委會，陸委會則函覆「國家賠償法對於中國大陸地區人民是否適用，並無明文規定，但基於人權保障及人道理念，應適用國家賠償法。」高市養工處對此也不再爭執，同意適用國賠法。

高雄地院法官審理時發現案發前半年，錢男出意外處曾發生漏電意外，但之後仍未維修。經勘驗相關證詞和相驗報告，認定養工處維護不當，確實有過失。經扣除中國扶養補助新台幣700萬元後，判養工處應賠償錢男家屬精神撫慰金、扶養費等共463萬元。台灣高等法院高雄分院駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。

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高雄地院判決指出，中國籍錢姓男子107年8月12日自中國來台騎自行車環島，但同月16日晚間6時許行經高雄市路竹區遭路燈電擊死亡。發現錢男的陳姓女子更供稱也有被路燈電到，感覺麻麻的。

錢男家屬得知後跨海提出國賠訴訟，並提出電機公會證明路燈漏電確實可能致死，且錢男左前臂到左手腕有電擊痕跡，相驗證明書更記載死因為「電擊性休克」，據此要求工務局養工處賠償醫療、喪葬費、精神撫慰金、扶養費等共1165萬元。（編輯：孫承武）1120217

#中國
#甯馨
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