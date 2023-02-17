更多編輯台推薦新聞：
AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

陸委會：未指稱中國大陸人民為中華民國國民

2023/2/17 21:23（2/17 22:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陸委員17日晚間澄清，日前函復高雄地院內容未指稱「中國大陸人民是中華民國國民」。（圖取自Pixabay圖庫）
陸委員17日晚間澄清，日前函復高雄地院內容未指稱「中國大陸人民是中華民國國民」。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君台北17日電）針對一名中國大陸男子來台遭路燈電死，獲高雄地方法院判國賠463萬元，陸委員今晚澄清，此前就該案函復高雄地院的內容從未指稱「中國大陸人民是中華民國國民」。

大陸委員會17日晚間發布新聞稿指出，有媒體報導，本案法官經函詢陸委會獲函復中國大陸人民也是中華民國人民，適用國家賠償法一節恐有誤會，陸委會函復內容從未指稱中國大陸人民是中華民國國民。

陸委會指出，依憲法第3條規定，具有中華民國國籍者為中華民國國民。次查國籍法、入出國及移民法規定，中華民國國民係「具有中華民國國籍之居住台灣地區設有戶籍國民或台灣地區無戶籍國民」。

陸委會強調：「函復高雄地方法院內容從未說明該案因申請人為中國大陸人民是中華民國國民，故適用國家賠償法。」

陸委會發布函復高雄地院內容為：「國家賠償法對於中國大陸人民請求國家賠償，未有明文；針對法務部擬具的國家賠償法修正草案，陸委會僅贊同法務部正擬具之國家賠償法修正草案內容與修法精神。但草案尚未完成立法程序，認事用法仍應依現行有效法律為之。」

陸委會強調，依國家賠償法第15條規定：「本法於外國人為被害人時，以依條約或其本國法令或慣例，中華民國人得在該國與該國人享受同等權利者為限，適用之。」現行國家賠償法並未針對中國大陸人民有特別規定，至於中國大陸人民得否參照本條「平等互惠原則」之精神，因雙方法律規定及構成要件均不相同，陸方相關實務情形亦不清楚，具體個案應由受理賠償機關及主管機關法務部本於權責審認

高雄高分院民一庭長甯馨表示，由於兩岸法律並無互惠原則，此案癥結點為中國人民是否為中華民國人民。法官經函詢國賠法主管機關法務部以及陸委會，獲函覆中國人民也是中華民國人民，適用國賠法，所以據此依法賠償。

中國籍錢姓男子107年8月12日自中國來台騎自行車環島，但同月16日晚間6時許行經高雄市路竹區遭路燈電擊死亡。

家屬事後跨海提出國賠1165萬元，高雄地院一、二審均認定高市工務局有疏失，且引法務部函釋中國人民也適用國內國賠法，判賠463萬元，可上訴。（編輯：楊昇儒）1120217

#陸委會
#中華民國
#中國
延伸閱讀
中國男子獲判國賠 法務部：國賠法修正後一體適用日籍單車騎士遭落石砸死 父母二審獲判國賠468萬騎電動滑板車遇坑洞摔成癱瘓 一審判國賠467萬駕駛應自負8成責任中國地圖新規矮化台灣 網嘲：天朝地圖與眾不同
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族