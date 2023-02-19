農業用水居冠未徵耗水費？水利署：抗旱停灌貢獻

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（中央社記者曾智怡台北19日電）針對台灣用水長年以農業用水居冠，占比約7成，卻未徵收耗水費，水利署官員解釋，農業用水彈性較高，抗旱期間往往是停供首要對象，如嘉南一期稻作目前即在停灌狀態，「已經對節約用水做出貢獻」。

高屏溪流量創30年新低，嘉義、台南、高雄水情燈號相繼下修，南部水情堪憂，顯見氣候變遷對水資源衝擊直接且快速，水利署指出，特別是每逢乾旱，民生用水須夜間減壓、分區供水，農業用水也減供甚至停灌，為了不讓百年大旱惡夢重演，大用水戶應負擔更多社會責任。

經濟部拍板自2月1日起對枯水期單月用水量逾9000度的大用水戶開徵耗水費，以電子業為大宗，每度徵收新台幣3元；政府提供費率調降、節水設備投抵及限期減半收取3重措施，鼓勵大用水戶節水並降低衝擊。

不過，攤開台灣用水長期以農業用水居冠，占比約7成，農業用水節水措施不容忽視。水利署官員說明，農業灌溉用水主要由農田水利署負責執行，相關節水工作由政府編列預算推動。

官員指出，事實上，抗旱期間，農業用水量大且用水彈性較高，往往是減供、停供手段的首要採取對象，例如目前嘉南一期稻作便是停灌狀態，「他們這樣的犧牲奉獻，已經對節約用水做出貢獻」，因此未納入耗水費首波徵收對象。

有鑒於南部水情轉緊，經濟部昨天決議自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈，高雄則維持提醒綠燈；經濟部指出，未來高雄地區川流水源下降後，也會再滾動檢討水情燈號。

同時，經濟部將推動2023年穩定南部供水抗旱計畫，增加每日13.6萬噸水源，進一步強化南部供水韌性，穩定南部地區民生產業用水。（編輯：潘羿菁）1120219