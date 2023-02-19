搶港澳來台自由行商機 高雄將推雙郵輪母港遊程

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陸委會宣布20日起開放港澳人士來台自由行，為搶得商機，高雄市政府加碼多種活動、優惠，4月將推出「高雄－香港」雙郵輪母港遊程，吸引港澳旅客。（高雄市觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月19日

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）因應邊境解封，陸委會宣布2月20日起，開放港澳人士來台自由行。為搶得商機，高雄市政府加碼多種活動、優惠，4月將推出「高雄-香港」雙郵輪母港遊程，吸引港澳旅客。

高市觀光局表示，睽違3年，台灣終於開放港澳旅客，高雄占地利之便，香港到高雄交通最便利，港澳地區遊客久居高雄前3大觀光客源。市府跨局處推出演唱會「加食延暢」方案，邀請港澳旅客來高雄，盡情吃喝玩樂。

觀光局新聞稿指出，高雄市長陳其邁表示，「認識台灣，一定要從高雄開始！」歡迎所有旅客體驗高雄的熱情、友善，悠遊在豐富的山海河港間。

觀光局長高閔琳指出，目前小港機場航線陸續恢復，每週約有45班航次。4月市府也與業者合作規劃「高雄-香港」雙郵輪母港遊程，全力發展郵輪觀光，積極搶攻港澳及東南亞市場。自由行旅客入境後可轉乘捷運、輕軌等串聯市區景點。

根據觀光局官網數據，港澳旅客最愛郊區遊程、特色體驗與美食餐飲等，最受港澳旅客青睞的10大景點依序為田寮月世界、蓮池潭風景區、佛光山、駁二藝術特區、旗津彩虹教堂、西子灣、崗山之眼、澄清湖及美濃民俗村、高雄流行音樂中心等。

觀光局進一步表示，高雄美食佳餚多，觀光局精心彙集39間2022米其林指南店家、60間知名酒吧及餐酒館、超過100間50年以上老味店家、高雄日嚐366等資訊，歡迎旅客一起到高雄嗨玩嗨吃。（編輯：謝雅竹）1120219