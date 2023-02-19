228連假預期花蓮湧車潮 擬定疏導及智慧科技監控

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）228和平紀念日連假4天，預期花蓮將湧大量車潮，公路總局、花蓮縣警察局將擬定各項疏導措施及智慧型科技監控，盼交通順暢、民眾出遊平安。

花蓮縣警察局今天發布訊息表示，為使228連假交通順暢，將依據蘇花改中仁（和中至和仁）及仁水（和仁至大清水）隧道內的智慧型科技監控車流設備（含區間測速功能），隨時掌握進、出花蓮縣境內的車輛數及平均車流時速，利用整合監視器系統CCTV，即時觀測省道台8、台9、台11線等路況。

此外，14甲線、193縣道及市區新生橋北端、中央路、中山路、中華路等重要路段交通流量，隨時通知各分局機動部署警力因應，並將與公路總局、警察廣播電台建立通訊群組，即時掌握提供縣內各省道、市區道路最新路況，透過連線警察廣播電台直播，提供用路人了解路況。

花蓮縣警察局長呂世明表示，公路總局已在2月18日零時起調整蘇花路廊仁水隧道（台9線155.340K至157.760K）速限，由原來的50公里/小時提升為60公里/小時，節省用路人更多通行時間，並提醒到花蓮旅遊民眾，可至警局官網了解科技執法取締違規設備公告地點，避免受罰；同時也呼籲駕駛人尊重行人路權，友善行人。

在蘇花路廊方面，依據交通部公路總局預估，2月24日至26日以南下進入花蓮縣境車流最多，每日平均車流量在1萬3533輛次；2月27日至28日以北上離縣車流最多，每日平均車流量在1萬5300輛次。

公路總局提醒，台9線壅塞時段，南向預估為2月25日7時至下午1時，北向為28日下午1至晚間11時，呼籲用路人利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸，避開壅塞時段開車可節省約40至60分鐘。（編輯：陳仁華）1120219